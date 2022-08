Union heeft zich niet kunnen plaatsen voor de laatste voorronde (play-offronde) van de Champions League. De Brusselaars verloren dinsdag de terugwedstrijd van de derde voorronde in het Ibrox Stadium van Glasgow tegen de Rangers met 3-0. Het heenduel vorige week aan Den Dreef in Leuven eindigde op 2-0 voor RUSG, maar Union, dat zich kan troosten met een plaats in de poules van de Europa League, gaf de kwalificatie dus toch uit handen.

Dankzij goals van Teddy Teuma en Dante Vanzeir (pen.) dwong Union vorige dinsdag aan Den Dreef in Leuven een goede uitgangspositie (2-0) af voor de return. Trainer Karel Geraerts voerde zaterdag op KV Mechelen (3-0 verlies) nog enkele wissels door maar in Glasgow greep de Limburger terug naar zijn succesrecept van in Leuven en hij startte met dezelfde elf. De Rangers begonnen zoals verwacht met veel druk naar voren en verzamelden een karrenvracht aan corners. Een snel openingsdoelpunt forceren lukte niet voor de thuisploeg. Het vizier stond nog niet op scherp en Union-doelman Anthony Moris keepte onberispelijk.

Gaandeweg herstelden de Brusselaars het evenwicht. Ze leken de rust zonder tegendoelpunt te gaan halen, maar dan ging het licht enigszins uit bij Siebe Van der Heyden, die al koppend naar een hoge voorzet sprong en de bal met de bovenarm devieerde. Strafschop en James Tavernier (45.) trapte de gelijkmaker binnen. Na de pauze drukten de Rangers door. De thuisploeg kreeg ook loon naar werken toen Antonio Colak (58.) de 2-0 binnenwerkte. Union probeerde het tij te keren, al lukte het niet de Rangers echt in de problemen te brengen.

Elf minuten voor tijd sloeg het noodlot toe bij de nochtans sterk keepende Moris. De Luxemburgse international grabbelde naast een vrij ongevaarlijke voorzet en Malik Tillman (79.) profiteerde om de 3-0 te netten. Een laat slotoffensief leverde niet de verhoopte 3-1 op, die verlengingen zou opleveren. Lazare Amani liep in de extra tijd nog tegen zijn tweede geel aan.

Deze Champions League-exit betekent wel niet het einde van de Europese campagne voor Union. De Brusselaars kunnen immers rekenen op het vangnet van de groepsfase van de Europa League. Union speelt dit seizoen voor het eerst in 58 jaar Europees voetbal. De geelblauwhemden uit Sint-Gillis danken dit aan hun fantastische campagne vorig seizoen waarin ze als promovendus maar nipt de titel moesten laten aan Club Brugge.

