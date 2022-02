In de topper van de 26e speeldag is leider Union Sint-Gillis zaterdagavond met 0-2 gaan winnen op het veld van Antwerp.

Deniz Undav opende de score in de 50e minuut, op assist van Guillaume Francois en legde in de 77e minuut, op assist van Dante Vanzeir, ook de eindstand vast. Het verdict had zwaarder kunnen zijn, Undav trof ook nog twee keer de paal.

Union heeft er een loodzware reeks opzitten, met achtereenvolgens wedstrijden tegen Racing Genk, RSC Anderlecht, Club Brugge en Antwerp. De Brusselaars doorstonden die test met glans. Alleen in Brugge werden er punten gelaten (0-0), tegen Genk (2-1) en Anderlecht (1-0) graaiden ze net als in Antwerpen de volle buit mee.

In de stand heeft Union nu tien punten voor op Antwerp. Club Brugge kan zondag weer over Antwerp naar de tweede plaats wippen. Het moet de drie punten thuis houden tegen Gent, om op negen punten van Union te komen.

