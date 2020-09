Vader Messi bij aankomst in Barcelona: 'Ik weet niets, jongens'

De vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, Jorge Messi, is aangekomen in Barcelona om een doorbraak te forceren in de gecompliceerde situatie van zijn beroemde zoon bij Barça. De Argentijn wilde op het vliegveld niets zeggen over zijn cruciale gesprek met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van de Spaanse voetbalgrootmacht. 'Ik weet niets, jongens', sprak hij tegen de verzamelde pers voordat hij snel vertrok.

