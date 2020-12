Wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag in Heusden-Zolder de zevende en voorlaatste manche van het seizoen in de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven. Wout van Aert, geplaagd door een lekke band vroeg in de wedstrijd, eindigde op de tweede plaats, op 38 seconden van de Nederlander. Van der Poels landgenoot Lars van der Haar vervolledigde het podium, op 0:39.

Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout maakten de top vijf vol. Eli Iserbyt, tot voor Heusden-Zolder leider in het Superprestige-klassement, reed nog voor halfweg cross tegen een hek. De Europese kampioen moest de strijd staken met een elleboogblessure, hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de pech voor Iserbyt neemt Toon Aerts, zevende in Heusden-Zolder, de leidersplaats over van de West-Vlaming. Zondag volgt in Dendermonde de derde manche van de wereldbeker. De slotmanche van de Superprestige wordt op 6 februari 2021 in Middelkerke gereden.

