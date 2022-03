Vanaf vrijdag 4 maart ligt het tweede maandblad van Sport/Voetbalmagazine in de winkel. Een nummer vol interviews, reportages, achtergronden en analyses. En met de meest spectaculaire foto's. Een voorsmaakje.

Er is onder meer een reportage over de wonderlijke opgang van Union, dat tien jaar geleden met één voet in vierde klasse stond. En een dossier over de derby's. Wat blijft er nog over van het derbygevoel in dit land en een reportage over tien prestigieuze derby' in het buitenland, stuk voor stuk een clash van culturen.

Daarnaast is er ook een opmerkelijk openhartig interview met Wouter Vrancken die volgend seizoen uit zijn comfortzone wil stappen bij KV Mechelen en onzekerheid heeft als troef.

Verder ook een zeer indringend portret van Thibaut Courtois, in 2009 nog zesde doelman van KRC Genk maar ondertussen wel de beste keeper van de wereld . Een man met een doel, ongevoelig voor stress, verslaafd aan winnen.

Ook: een vergelijking tussen Charles De Ketelaere en Paul Van Himst: estheten op noppen. Een dagboek uit de Oostkantons, een blik achter de schermen van KAS Eupen, de meest atypische club in eerste klasse. En een terugblik op de bekerwinst van Lokeren, nu precies tien jaar geleden, waarmee de club een hele regio in vervoering bracht.

Heeft u genoeg voetbal gelezen, dan zijn er ook nog de reportages over de andere sporten. Het merk Max Verstappen en een infografiek over het Formule 1-seizoen, met een recordaantal aan races. Maar ook: een overzicht van de meest toonaangevende vrouwen die de voorbij jaren de kracht van girlpower hebben gedemonstreerd.

Daarnaast de rubrieken: een tijdlijn over 120 jaar Real Madrid, een vergeten elftal (Standard 1970-1971), Red Flame Justine Vanhaevermaet, de amateurvoetballer, de column van Imke Courtois en nog veel meer.

