Sergio Perez (Red Bull) heeft zondag op het stratencircuit in Bakoe de Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan gewonnen. De Mexicaan haalde het in de zesde WK-manche van het seizoen voor de Duitser Sebastian Vettel (Aston Martin) en de Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Max Verstappen (Red Bull), die op weg leek naar de zege, kreeg vijf rondes voor het einde een klapband. De race was afgelopen voor de Nederlander, die zijn leidersplaats in de WK-stand toch behoudt. Bij de herstart ging de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) immers in de fout.

Verstappen was dichtbij een versteviging van zijn koppositie. In plaats daarvan liep de Nederlander 25 punten mis. Na zijn crash werd de race ongeveer drie kwartier stilgelegd, de Canadees Lance Stroll (Aston Martin) had eerder in de race ook een klapband. De bolides werden in de pitstraat gestationeerd, waarna werd beslist om toch nog de laatste twee rondes te rijden.

Hamilton snelde bij de herstart meteen voorbij Perez, maar in de eerste bocht reed hij rechtdoor. De Brit zou buiten de punten eindigen en kon zo niet profiteren van Verstappens pech. Perez haalde het uiteindelijk voor Vettel en Gasly. Voor de Mexicaan is het de tweede GP-zege uit zijn carrière, vorig jaar was hij de beste in Sakhir. De volgende Grote Prijs staat op 20 juni op het Circuit Paul Ricard in het Franse Le Castellet op het programma.

