De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna, de tweede WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes), die halfweg een kapitale stuurfout maakte, eindigde na een knappe inhaalrace toch nog als tweede.

Hamilton vertrok op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari-circuit in het Italiaanse Imola vanuit poleposition, en dat voor de 99e keer uit zijn loopbaan. De zevenvoudige wereldkampioen werd op het natte wegdek meteen aangevallen door Verstappen, die naar de leiding reed. De Brit zette de achtervolging in, maar de Nederlander gaf geen krimp. Net toen Hamilton halfweg koers begon in te lopen op Verstappen, parkeerde hij zijn wagen tegen de borduur. De Mercedes-piloot kon verder, maar verloor kostbare tijd. Het gladde circuit eiste ondertussen andere slachtoffers.

George Russell (Williams) en Valtteri Bottas (Mercedes) kwamen onzacht met elkaar in aanraking en moesten de strijd staken. Beide piloten kwamen er heelhuids vanaf, maar de race werd een tijdlang stopgezet om puin te ruimen. Na de onderbreking gaf Verstappen de leiding niet meer weg. Hamilton eindigde na een stevige inhaalrace uiteindelijk nog als tweede, voor de Brit Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton won eind vorige maand de GP van Bahrein, de openingsmanche van het WK, na een felle strijd met Max Verstappen. De derde WK-manche van het seizoen, de GP van Portugal, volgt op zondag 2 mei.

