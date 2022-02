Atlético Madrid en Manchester United hebben woensdag in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League 1-1 gelijkgespeeld. In de andere wedstrijd deelden ook Benfica, met Jan Vertonghen in de basis, en Ajax de buit (2-2).

Atlético, zonder de geschorste Yannick Carrasco, begon de wedstrijd in eigen huis sterk. Het kwam al na 7 minuten op voorsprong dankzij een knappe kopbal van Joao Felix. Manchester United en Atletico speelden een erg zwakke eerste helft met veel balverlies en weinig kansen.

Ook in de tweede helft bleven de doelkansen schaars. Pas in de 80e minuut kon invaller Elanga voor de gelijkmaker zorgen. De terugwedstrijd op Old Trafford staat gepland op 15 maart. Benfica, met Jan Vertonghen in de basis, zag in eigen huis Ajax al na 18 minuten op voorsprong klimmen na een goal van Dusan Tadic. Niet veel later kwam Benfica langszij dankzij een eigen doelpunt van Sebastien haller (26.).

Nog geen drie minuten later kon Haller (29.) wel al zijn eigen fout rechtzetten en Ajax weer op voorsprong brengen.

Twintig minuten voor affluiten zorgde oude bekende Roman Yarenchuk (72.), ex-AA Gent, voor de domper op de Amsterdamse feestvreugde door de Portugezen weer op gelijke hoogte te brengen.

De terugwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat gepland op 15 maart.

