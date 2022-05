Liverpool heeft zich dinsdag met een 2-3 zege in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League bij Villarreal als eerste voor de finale geplaatst. Ook de heenwedstrijd won Liverpool al met 2-0. Divock Origi kwam bij de Reds niet van de bank.

Voor aanvang leek Liverpool al met anderhalf been in de finale te staan, maar dat liep toch even anders. Na nog geen drie minuten legde Etienne Capoue handig af voor Boulaye Dia (3.), die van dichtbij de 1-0 maar binnen hoefde te tikken. De bezoekers leken van slag en wisten een tijdje van geen hout pijlen te maken, tot ze na 25 minuten toch eens dreigden. Albiol was net op tijd terug en stopte de aanval af. Iets minder dan tien minuten voor de pauze kwam Lo Celso pal voor Allison te staan, maar die bracht redding. En toch kwam de 2-0 er nog voor de rust. Capoue mikte zijn tweede assist perfect op het hoofd van Francis Coquelin (41.), die niet aarzelde bij de afwerking.

La Ceramica daverde op zijn grondvesten. Kreeg het ongelofelijke sprookje van Villarreal nog een vervolg? Na de rust was Liverpool veel dreigender. Na tien minuten strandde een afstandsschot van Alexander-Arnold al op de lat, even later volgde de 2-1. Doelman Rulli ging in de fout, liet de bal door zijn benen passeren, en het was Fabinho (62.) die profiteerde. Luis Diaz trapte daarna een grote kans op de gelijkmaker nipt naast, maar niet veel later maakte hij wel degelijk de 2-2. Op een voorzet van Alexander-Arnold kreeg hij alle ruimte, Diaz (67.) kon onbedreigd in doel koppen. Het vat was af bij Villarreal, dat ook nog de 2-3 slikte. Rulli was opnieuw de pineut. Hij kwam heel ver uit om vervolgens volledig naast de bal te gaan. Sadio Mané (74.) kon probleemloos uitspelen. In het slot werd Capoue nog uitgesloten met zijn tweede geel, dat er kwam na een fout op de ingevallen Jones. De finale wordt op 28 mei in het Stade de France in Parijs afgewerkt. Woensdag volgt de tweede halve finale tussen Real Madrid en Manchester City (heenwedstrijd: 3-4).

