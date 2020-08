De Vlaamse sportclubs lijden door de coronacrisis naar schatting zowat 52 miljoen euro verlies per maand. Tien miljoen euro extra steun van Noodfonds Sport moet nu extra zuurstof geven, meldt De Zondag.

De Vlaamse sportverenigingen - in totaal 28.278 sportclubs die op hun beurt meer dan 1,4 miljoen leden tellen - zien de schade door de coronacrisis volgens een impactprognose van Sport Vlaanderen in de honderden miljoenen lopen. 'We schatten dat sportclubs in totaal zowat 52 miljoen euro verlies per maand lijden', zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen.

Om de sportclubs te steunen, trekt de Vlaamse regering bovenop de algemene steunmaatregelen nog eens 87,3 miljoen euro uit voor sport, cultuur en jeugd. De steden en gemeenten verdelen 83,9 miljoen euro met de focus op de sportsector. 'Het financiële aspect is nu niet het belangrijkste voor de sportsector, als sporten maar kan', vindt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Er is ook een Noodfonds Sport voorzien. Die pot bedraagt 10 miljoen euro en vloeit rechtstreeks naar organisatoren van sportevenementen, de structurele beleidspartners en de gesubsidieerde sportfederaties. 'Zes miljoen euro gaat naar de federaties', duidt minister Weyts. 'Clubs die extra steun nodig hebben, kunnen aankloppen bij hun federatie. De rest is voor organisatoren van sportevenementen om hen aan te moedigen om toch dingen coronaproof te blijven organiseren.'

