De Vlaamse Sportfederatie vraagt in een persbericht om minstens zeven miljoen euro extra financiering. 'Dat is nodig om het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen en verder te professionaliseren', zo klinkt het.

De Vlaamse sportsector deed donderdag in aanloop naar de budgetvoorstelling van de komende legislatuur enkele voorstellen. 'Georganiseerde sport levert de Vlaamse economie jaarlijks 2 miljard euro op en onze gezondheidssector bespaart er 2 miljard euro mee', aldus de koepelorganisatie. De sportsector doet daarom voorstellen om clubs en federaties financieel toekomstbestendig te maken, waaronder een belastingvermindering op lidgeld, een bredere fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen en een vrijstelling van onroerende voorheffing.

'Als de subsidies per sporter blijven dalen, komt de verdere professionalisering van de sportsector op de helling te staan', aldus de Vlaamse Sportfederatie. 'Er is de komende jaren minstens 7 miljoen euro extra per jaar nodig om verder te investeren in gekwalificeerde trainers, goed bestuur, versterking van clubbesturen, innovatie en het warm maken van kansengroepen voor sport.'

In de kou

De voorbije vijf jaar kwamen er 15 procent meer sporters en 21 procent meer trainers bij. Toch stegen de subsidies niet. Integendeel. Per sporter is de financiering momenteel gedaald met vier procent. Ook de loonkosten van de federaties stijgen fors. De Vlaamse Sportfederatie verwacht de komende tien jaar een toename van de loonmassa met een kwart, goed voor zeker 17 miljoen euro extra kosten.

'We stellen vast dat de subsidies voor de sport de laatste jaren niet meegegroeid zijn', aldus Koen Umans, de voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. 'Uit een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie dat consultancybedrijf Deloitte eind 2021 uitvoerde, blijkt dat de subsidies per sporter de laatste vijf jaar met 4 procent gedaald zijn, van 19 euro naar 18,2 euro per sporter. De middelen die de Vlaamse regering voorziet compenseren de stijgende kosten voor de federaties en clubs onvoldoende. We vragen met klem om de sportsector de komende jaren - letterlijk - niet in de kou te laten staan.'

Ontslaggolf

'Als we verder willen professionaliseren, een trend die nu al enkele jaren duidelijk aan de gang is, moeten de overheidsbudgetten mee stijgen', ging Umans verder. 'Ondanks alle positieve trends in de amateursport, voorziet de overheid maar 0,38 procent van de begroting voor sport. Dat is een peulschil, die de werking van heel wat sportclubs eerder afremt dan versnelt. Professionalisering is nochtans een belangrijk beleidsdomein. De beperkte investeringen doen mij denken aan het geld op een spaarboekje: als de rente quasi nul is en de levensduurte enorm stijgt, maak je de facto verlies. Dat is wat er vandaag in de sportclubs gebeurt. Sportclubs kunnen dit niet blijven trekken. Als ze het met minder moeten blijven doen, vrezen we een ontslaggolf bij de federaties en clubs.'

Belastingvermindering lidgelden

De Vlaamse Sportfederatie legt daarom een pakket aan maatregelen op de tafel van alle regeringen - zowel federaal als Vlaams en lokaal. De voorgestelde ideeën moeten sportclubs vooruit helpen en toekomstbestendig maken. Het gaat onder andere om extra investeringen in sportinfrastructuur zodat de groei binnen de georganiseerde sportsector kan opgevangen worden en iedereen kan sporten. Daarnaast vraagt de Vlaamse Sportfederatie ook om belastingverminderingen op lidgelden, een verbreding van de fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen en stages en de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportclubs.

