De vierdeklasser, die volgende week dinsdag Fortuna Düsseldorf ontvangt, incasseerde een premie van 1,4 miljoen euro voor de kwartfinale van de DFB-Pokal.

Zou Gunter Thiebaut (43), tussen 2003 en 2006 spits bij 1. FC Saarbrücken, ook met verbazing het spectaculaire parcours van zijn ex-club volgen? Want 1. FC Saarbrücken is dit seizoen de stuntploeg in de Duitse beker. Nadat ze eerder tweedeklasser Jahn Regensburg (3-2) in augustus en Bundesligaclub 1. FC Köln (3-2) eind oktober uitschakelden, was tweedeklasser Karlsruher SC (0-0 na verlengingen, 5-3 na penalty's) begin februari er ook aan voor de moeite. Een nieuw bekerwonder, nadat eerder Magdeburg (2000/01) en Kiel (2011/12) als vierdeklasser de laatste acht van de DFB-Pokal haalden. Tussen de zeven andere eersteklassers (Schalke 04 - Bayern München, Bayer Leverkusen - Union Berlin en Eintracht Frankfurt - Werder Bremen) zijn zij dus het klein duimpje. Maar de Duitse beker is niet de hoofdprioriteit voor sportief directeur Marcus Mann (35), ondanks de premie van 1,4 miljoen euro. 1. FC Saarbrücken vertoeft al zes seizoenen vrij anoniem in de vierde klasse en daar moet dringend komaf mee worden gemaakt. 'Onze hoofdbekommernis is de promotie.' In de hoofdstad van het Saarland, vlak bij Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg, leidt dat tot extra zenuwachtigheid. Begin december vorig jaar betaalde Dirk Lottner (47, in dienst sinds juli 2016) als coach het gelag, ondanks een eerste plaats in het klassement. De reden: te veel negatieve verwikkelingen. Opvolger Lukas Kwasniok (38) wist meteen dat hij onder zware druk stond. Aangezien de inkrimping van het eigen Ludwigsparkstadion van 25.303 plaatsen naar 16.000 (kostprijs: 46,5 miljoen euro) niet opschiet, wordt al sinds december 2015 uitgeweken naar het Hermann-Neubergerstadion in Völklingen, dat slechts over een capaciteit beschikt van 6800 plekken. Maar daar kan het blijkbaar wel spoken...