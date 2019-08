Dit weekend wordt de meest gemediatiseerde voetbalcompetitie ter wereld weer op gang getrapt: de Engelse Premier League. Sport/Voetbalmagazine blikt vooruit in 10 prangende vraagstukken.

1) Kan Frank Lampard de gloriedagen van Chelsea FC terugbrengen?

Een verrassende keuze toch van het Chelsea-management, dat met Frank Lampard een clubicoon aanstelde als trainer maar tegelijkertijd iemand die amper drie jaar geleden stopte met voetballen en eigenlijk nog maar één seizoen als coach in het profvoetbal onder de gordel heeft. Met Derby County miste hij vorig seizoen nipt promotie uit de Championship. Mister Chelsea krijgt een ondankbare en moeilijke taak voorgeschoteld op Stamford Bridge: de club verloor vedette Eden Hazard en liet achterin ook titularis David Luiz vertrekken. In de plaats kwam enkel Christian Pulisic over van Borussia Dortmund. Maar de Amerikaanse dribbelaar is nog jong (20 jaar) en blessuregevoelig, zo miste hij in de vorige campagne door allerlei kwaaltjes bijna de helft van de wedstrijden bij Borussia. Veel opties om verandering door te voeren in zijn kern krijgt Lampard bovendien niet: Chelsea werd door de FIFA een transferverbod opgelegd voor de komende twee mercato's. Een overgangsjaar heet zoiets dan.

...