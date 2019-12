Deze week vierde AC Milan zijn 120e verjaardag, maar veel reden om te feesten heeft het dit jaar niet.

Op 16 december 1899 stichtte de Engelsman Herbert Kilpin in Milaan de Milan Cricket and Football Club, met roodzwart als kleuren. 'We zullen een team van Duivels zijn, in het rood, zoals het vuur, en het zwart om onze tegenstanders schrik aan te jagen', aldus de man die eerder uit Nottingham vertrok om in Italië te gaan werken en voetballen.

...