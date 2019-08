De MLS heeft er weer een opvallende voetbalavond opzitten. Carlos Vela zette zijn wereldvorm nog wat extra kracht bij en Wayne Rooney kreeg rood.

Noem het het lot. Precies vijftien jaar na Zlatan Ibrahimovic' iconische slalom bij Ajax, toverde Carlos Vela ook een prachtdoelpunt uit zijn sloffen. In een 4-0 zege tegen de San Jose Earthquakes liet hij eerst zijn rechtstreekse verdediger, alvorens twee andere tegenstanders moeiteloos te dribbelen en ook de doelman in de wind te zetten. Met een ijskoude rust legde hij zijn tweede van de avond in het mandje.

Topschutterstrijd

Ibra en Vela namen elkaar al meermaals op de korrel in de Major Soccer League, waar ze concurreren voor de topschutterstitel. De Mexicaanse aanvoerder van Los Angeles FC leidt voorlopig met 24 goals in 25 wedstrijden, Zlatan volgt op vier eenheden. Tussen hen bevindt zich nog die andere topspits, Josef Martinez van Frank de Boers Atlanta United FC, de regerende kampioen.

Een maand geleden won Ibra het eerste rechtstreekse duel in El Tráfico, de derby van Los Angeles. Met een hattrick snoerde hij toen Vela, ondanks zelf twee doelpunten, de mond. Maandag wacht de tweede confrontatie tussen de goalgetters. Benieuwd of Zlatan zijn achterstand in de lijst met topscorers nog kan goedmaken.

De Conference-titel zal sowieso een hapje zijn voor Vela en LA FC. In het Westen hebben ze ondertussen al een voorsprong van bijna twintig punten verzameld op Minnesota United en Galaxy. In het Oosten woedt er een hevigere titelstrijd tussen Atlanta, Philadelphia en New York City FC (met Maxime Chanot, ex-Kortrijk). Zij staan met drie op twee punten

Een minder leuke avond werd het voor de Engelse recordinternational Wayne Rooney. De aanvoerder van DC United, vijfde in het Oosten, is aan zijn afscheidstournee bezig in Amerika. Na de jaarwisseling gaat hij namelijk aan de slag als speler-trainer bij Derby County, als rechterhand van Phillip Cocu.

Elleboog

Tijdens het duel met de NY Red Bulls kreeg de aanvaller een rode kaart onder de neus geduwd na een vermeende slag richting Casséres Yepes. De VAR greep in, want het duel was de scheidsrechter ontgaan. Op dat moment stond het al 0-1 voor de Bulls.

Zonder veel protest ging Rooney naar de kant. Op de beelden lijkt er niet zo heel veel aan de hand, al maakt de voormalige spits van ManU en Everton wel een beweging richting het gezicht van Yepes, die er natuurlijk perfect op inspeelt. Op het einde van de eerste helft kreeg ook NY Red Bulls een rode kaart, maar in de tweede helft werd de gelijkmaker van Ola Kamara vrijwel meteen ongedaan gemaakt door een penalty van Daniel Royer.