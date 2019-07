Tussen alle miljoenendeals viel er één opvallende naam te bewonderen: Xavi Simons. De 16-jarige Nederlander trekt dan misschien gratis van FC Barcelona naar Paris St.-Germain, hij tekende er een contract voor een duizelingwekkend bedrag van ruim €500.00 per jaar. Ik herhaal het nog even: 16 jaar, 500k.

We krijgen op die manier een nieuw dieptepunt in de scramble for talent. Dat 'oudere' A-spelers zich laten verleiden door een aantrekkelijk langdurig miljoenencontract van de Europese, Oosterse en Amerikaanse clubs, is vandaag een spijtig voetbalfeit. PSG deed er vorige week echter nog een flinke schep bovenop. Het plukte de 16-jarige Xavi Simons weg bij de U17 van FC Barcelona.

