Japan en Saoedi-Arabië hebben zich in de Aziatische kwalificatiezone geplaatst voor het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar. Daarmee zijn nu 17 landen zeker van een ticket.

Japan won met 0-2 op het veld van rechtstreeks concurrent Australië.

Union-winger Kaoru Mitoma viel in de 84e minuut in en kroonde zich met twee treffers, in minuut 89 en 94, tot matchwinnaar. Genk-spits Junya Ito speelde in Sydney de volledige wedstrijd voor de bezoekers. Bij Australië stond Mathew Ryan (ex-Club Brugge) in doel.

Lees ook: Hoe Junya Ito de leider van Japan werd

Zeker van ticket

Na negen van de tien speeldagen in de derde ronde van de Aziatische kwalificatiezone kan Japan niet meer uit de top twee van zijn groep vallen, synoniem voor een WK-ticket.

Met 21 punten voert het team de stand aan voor Saoedi-Arabië (19 punten), dat later op de dag in China aantreedt en nu ook geplaatst is, en Australië (15 punten).

Zevende opeenvolgende keer

Voor Japan wordt het de zevende opeenvolgende WK-deelname. Vier jaar geleden in Rusland sneuvelde het land na een memorabele achtste finale tegen de Rode Duivels.

Saoedi-Arabië was er in Rusland ook bij maar werd in de poulefase gewipt.

Australië eindigt zeker als derde en speelt in de vierde voorronde tegen de nummer drie uit de andere groep (vandaag de Verenigde Arabische Emiraten). De winnaar daarvan komt in een intercontinentale play-off uit tegen de nummer vijf uit Zuid-Amerika (vandaag Peru).

Zeventien landen

Het WK in Qatar vindt plaats van 21 november tot en met 18 december.

Een overzicht van de gekwalificeerde landen:

- Zuid-Amerikaanse zone: Brazilië, Argentinië

- Aziatische zone: Qatar (gastland), Iran, Zuid-Korea, Japan, Saoedi-Arabië

- Europese zone: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland, Nederland

