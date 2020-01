Lazio Roma moet een boete van 20.000 euro betalen nadat een deel van de Romeinse aanhang zondag tijdens de verplaatsing naar Brescia Mario Balotelli racistische leuzes toeriep.

In de eerste helft had de scheidsrechter na klachten van Brescia-spits Balotelli over spreekkoren de voetbalmatch even stilgelegd, zodat de stadionomroeper kon aanmanen tot kalmte. Net daarvoor hadden enkele Lazio-fans zich schuldig gemaakt aan racistische kreten aan het adres van 'Super Mario'.

Lazio distantieerde zich nadien.'Wij veroordelen dergelijk wangedrag nogmaals en zullen iedereen die het imago van onze voetbalclub en -ploeg schaadt, vervolgen', klonk het toen. In het Italiaanse voetbal is racisme een hot topic. Zo imiteerden Cagliari-fans oerwoudgeluiden in de richting van Rode Duivel Romelu Lukaku van Inter en ook de fans van Brescia waren eerder al racistisch tegenover Mario Balotelli.

Vooral Lazio bouwde de voorbije maanden en jaren een slechte reputatie op, onder meer door fascistische groeten te brengen en voetballers Franck Kessié en Timoué Bakayoko racistisch te bejegenen.

