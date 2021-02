De 23-jarige Fransman Kyril Louis-Dreyfus is officieel de nieuwe voorzitter van Sunderland. Zijn overname van de traditieclub is officieel goedgekeurd door de English Football League. De zoon van de in 2009 overleden Robert Louis-Dreyfus wordt zo de jongste voorzitter in het Engels voetbal.

Voormalig Sunderland-eigenaar Stewart Donald wordt minderheidsaandeelhouder. Die kwam in december al tot een akkoord met Kyril Louis-Dreyfus. Het was enkel nog wachten op groen licht van de English Football League (EFL).

Sunderland is de afgelopen jaren weggezakt naar de League One, het derde niveau in Engeland. Momenteel staat het team op de zevende plaats, op één punt van een stek in de play-offs.

Robert-Louis Dreyfus, voormalig eigenaar van Olympique Marseille, werd eind jaren 1990 aandeelhouder bij Standard. De Fransman overleed in 2009 op 63-jarige leeftijd, waarna Roland Duchâtelet zijn intrede deed bij de Luikse club.

