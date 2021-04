De kogel is door de kerk: Julian Nagelsmann wordt de nieuwe coach van Bayern en verlaat Leipzig voor een recordbedrag. Jacques Sys, hoofdredacteur en Bundesligakenner van Sport/Voetbalmagazine, geeft wat meer uitleg bij de transfer.

Waarom heeft Bayern München 25 miljoen euro over om Julian Nagelsmann aan te trekken?

...

Waarom heeft Bayern München 25 miljoen euro over om Julian Nagelsmann aan te trekken?Jacques Sys: 'Nagelsmann is al een paar jaar de kroonprins onder de Duitse trainers. Ik vind het opmerkelijk hoe snel ze hebben gehandeld, anderhalve week nadat Hansi Flick had laten weten dat hij de club wilde verlaten. Van de andere kant lijkt dit wel een nieuwe trend te zijn: clubs betalen meer en meer voor trainers, ze worden even duur als spelers. In Duitsland was er eerder de overgang van Marco Rose van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund voor vijf miljoen euro en vervolgens vertrok Adi Hütter van Eintracht Frankfurt naar Mönchengladbach voor 7,5 miljoen. Met die 25 miljoen zijn er nu echt grenzen gebroken. Qua transfers gaat het al lang niet meer om spelers alleen, er wordt steeds meer voor trainers betaald. Terwijl er natuurlijk geen enkele supporter naar een stadion komt voor een trainer. Het is vreemd dat er in deze coronatijden zoveel in een trainer wordt geïnvesteerd.'Bij Bayern stond voorop dat de nieuwe trainer Duits moet spreken. Dan beperk je natuurlijk het aanbod. En met de komst van Nagelsmann verzwak je in zekere zin een concurrent. Eerder trok Bayern ook al verdediger Dayot Upamecano van Leipzig aan.'Is Nagelsmann de geknipte man op Hansi Flick op te volgen?Sys: 'Dat zal moeten blijken. Hij is het symbool van een nieuwe generatie trainers. Hij put uit wetenschappelijke bevindingen en staat bij wijze van spreken met een potlood langs de lijn. En zijn filosofie is duidelijk: de bal zo hoog mogelijk veroveren om de weg naar het doel zo kort mogelijk te houden. Gegenpressing, zoals dat heet. Zo doet ook Alexander Blessin het bij KV Oostende. En die komt ook uit de school van RB Leipzig. Nagelsmann bracht op een perfecte manier zijn ideeën in de praktijk bij Leipzig dat het beste seizoen uit zijn geschiedenis kende. Terwijl met Timo Werner toch hun topschutter vertrok.'Maar Bayern is natuurlijk Leipzig niet. Je hebt te maken met extreem hoge verwachtingen, met ongemeen veel stress. Daar zal Nagelsmann mee moeten omgaan. En dan heb je het probleem van Hasan Salihamidzic, de directeur sport die met de steun van Uli Hoeness veel bepaalt en aan de basis ligt van het vertrek van Flick. Trainers worden in de transferpolitiek van de club amper gekend en vaak voor voldongen feiten gesteld. En dan moet je afwachten hoe Nagelsmann zich in dit competentieconflict kan schikken. In ieder geval is het door Salihamidzic dat Bayern nu zo zwaar in een nieuwe trainer moet investeren.'Wordt Hansi Flick nu bondscoach?Sys: 'Daar ziet het toch naar uit. Het is ook dat wat hij uiteindelijk ambieerde. Flick is 56 jaar en wil nog een hele tijd doorgaan. In een club is dat niet evident. Bij de Duitse voetbalbond, waar ze hem erg appreciëren, ligt dat anders. En Flick is echt wel geschikt voor die job van bondscoach. Hij is zeer empathisch en geeft spelers een goed gevoel. Qua omgangsvormen hoorde je bij Bayern nooit klachten over hem. De groep droeg hem echt op de handen. Dat zal het voor Nagelsmann niet gemakkelijker maken.'