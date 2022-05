De Champions League werd dit jaar 30 jaar. Sport/Voetbalmagazine koos 10 belangrijke momenten uit om de verjaardag van de grootste Europese competitie te vieren.

1991: het logo

Het logo van de Champions League, de 'starball' (een bal met sterren), wordt ontworpen door TEAM, een Londense firma. Het sterrenmotief is ook terug te vinden in de 'Adidas Finale', de bal die sinds 2000 gebruikt wordt in matchen van de Champions League, de Women's Champions League en de Youth League.

1992: de eerste goal

Op 25 november 1992 maakt Daniel Amokachi het eerste officiële doelpunt van de Champions League. De bonkige Nigeriaanse spits van Club Brugge scoort in minuut 17 van de eerste poulematch van blauw-zwart, tegen CSKA Moskou.

1994: de Nieuw-Zeelandse topschutter

Een Nieuw-Zeelander als topscorer van de Champions League, dat zullen we niet snel meer meemaken. In het seizoen 1993/94 flikt Wynton Rufer het. De spits van Werder Bremen scoort acht keer, weliswaar evenveel als Barçaverdediger Ronald Koeman. Twee van die goals maakt hij in een memorabele 5-3-zege tegen Anderlecht, een match waarin paars-wit met 0-3 de rust in ging.

Wynton Rufer biij Werder Bremen © GETTY

foto Wynton Rufer bij Werder Bremen

2000: twee keer mis voor Valencia

Het bescheiden Valencia haalt aan de hand van coach Héctor Cúper de finale, maar gaat met 3-0 de boot in tegen Real Madrid. Een jaar later stunten Cúper en co weer met een plaats in de eindstrijd, deze keer tegen Bayern München. Gaizka Mendieta opent de score al na twee minuten vanop de stip, maar Stefan Effenberg maakt in de tweede helft gelijk, ook met een penalty. Bayern wint uiteindelijk pas na de strafschoppenreeks (5-4).

2003: unieke prestatie Seedorf

Clarence Seedorf wordt de eerste speler ooit die met drie verschillende clubs de Champions League won: Ajax in 1995, Real Madrid in 1998 en AC Milan in 2003. De Nederlandse middenvelder stond in elk van die finales in de basis.

2004: Porto verrast

Op 26 mei 2004 staan bij FC Porto tien Portugezen en één Braziliaan aan de aftrap van een Champions Leaguefinale. Deco en co verslaan AS Monaco met 3-0. Het is de laatste keer dat een club uit een niet-G5-competitie de beker met de grote oren wint. Getekend: José Mourinho.

Porto was dé ploeg van het moment in 2004 met de landstitel en de verrassende Champions Leaguewinst. © Belga Image

2010: eerste Belg in finale

In de achttiende finale uit de geschiedenis van het kampioenenbal staat er voor het eerst een Belg in de eindstrijd. De toeschouwers in het Bernabéustadion zijn er getuige van hoe Daniel Van Buyten en Martín Demichelis, het centrale verdedigersduo van Bayern München, zich tot twee keer toe in de luren laten leggen door Interspits Diego Milito: 0-2. Van Buyten was er met Bayern ook bij in de finale van 2012 (invalbeurt van 3 minuten) en in 2013 (op de bank).

2016: het kusje van Carrasco

In de finale van 2016 kust Yannick Carrasco zijn vriendin Noémi Happart in de tribunes nadat hij de gelijkmaker heeft aangetekend voor Atlético tegen Real Madrid (1-1). Het beeld gaat de wereld rond. Zes jaar later verwacht het koppel een eerste kindje.

Carrasco vliegt in de armen van vriendin Noémi Happart © GETTY

2018: finale in Oekraïne

Vier jaar geleden was het stadion NSK Olimpiejsky in Kiev het decor van de finale van de campagne 2017/2018 (Real Madrid-Liverpool: 3-1). Nu is voetbal zowat het laatste waar men in Oekraïne aan denkt.

2019: twee primeurs in Madrid

Twee primeurs in de finale tussen Tottenham en Liverpool: er is een VAR aanwezig én er staan vier Belgen op het wedstrijdblad. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij de Spurs en Divock Origi en Simon Mignolet bij de Reds. Die laatste twee beginnen wel op de bank. Origi mag in minuut 58 Roberto Firmino komen vervangen en scoort net voor affluiten de 0-2.

