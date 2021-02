Romelu Lukaku scoorde zijn driehonderdste doelpunt tijdens een 3-1 zege van Inter Milaan tegen Lazio.

Inter Milaan heeft zondag opnieuw de koppositie gegrepen in Italië. De Nerazzurri haalden het op de 22e speeldag in de Serie A met 3-1 van Lazio en klimmen zo opnieuw over stadsrivaal Milan, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Spezia, naar de eerste plaats. Romelu Lukaku was de grote uitblinker bij de Milanezen met twee doelpunten en de assist voor de derde goal. Hij zit dankzij zijn twee treffers van zondag aan driehonderd doelpunten als profvoetballer.

De topschutter aller tijden bij de Rode Duivels bracht Inter na 22 minuten op voorsprong met een rake penalty. Op slag van rust verdubbelde hij de voorgift van de Milanezen met een droog schot.

Op het uur kwam Lazio terug in de partij dankzij een afgeweken vrijschop van Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk), die via invaller Escalante in doel ging. Maar Inter sloeg drie minuten later toe op de counter. Lukaku bediende na een knappe run op het gepaste moment zijn spitsbroeder Lautaro Martinez, die voor een leeg doel scoorde. Het bleef 3-1.

Lukaku werd in de toegevoegde tijd nog gewisseld.

Volgende week zondag staan Inter en Milan tegenover elkaar in een ongetwijfeld opnieuw fel beladen Milanese derby met de koppositie als inzet.

Inter Milaan heeft zondag opnieuw de koppositie gegrepen in Italië. De Nerazzurri haalden het op de 22e speeldag in de Serie A met 3-1 van Lazio en klimmen zo opnieuw over stadsrivaal Milan, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Spezia, naar de eerste plaats. Romelu Lukaku was de grote uitblinker bij de Milanezen met twee doelpunten en de assist voor de derde goal. Hij zit dankzij zijn twee treffers van zondag aan driehonderd doelpunten als profvoetballer.De topschutter aller tijden bij de Rode Duivels bracht Inter na 22 minuten op voorsprong met een rake penalty. Op slag van rust verdubbelde hij de voorgift van de Milanezen met een droog schot. Op het uur kwam Lazio terug in de partij dankzij een afgeweken vrijschop van Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk), die via invaller Escalante in doel ging. Maar Inter sloeg drie minuten later toe op de counter. Lukaku bediende na een knappe run op het gepaste moment zijn spitsbroeder Lautaro Martinez, die voor een leeg doel scoorde. Het bleef 3-1. Lukaku werd in de toegevoegde tijd nog gewisseld. Volgende week zondag staan Inter en Milan tegenover elkaar in een ongetwijfeld opnieuw fel beladen Milanese derby met de koppositie als inzet.