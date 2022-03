De sportieve zaken bij Antwerp komen binnenkort onder leiding te staan van Marc Overmars, ex-technisch directeur bij Ajax. Een overzicht van zijn verhaal in Amsterdam.

Maandagmiddag sloeg Antwerp de Belgische voetbalwereld met verstomming. De Great Old gaat in zee met Nederlands voetbalicoon Marc Overmars als sportief directeur. De flankaanvaller, die met Ajax in 1995 de Champions League won, was de afgelopen 10 jaar actief als Directeur Voetbalzaken bij de Amsterdamse topclub. Begin dit jaar werd hij echter uit zijn functie ontheven nadat hij in opspraak kwam na een schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Overmars zou over een langere periode meerdere seksueel getinte berichten gestuurd hebben naar vrouwelijke collega's.

...

Maandagmiddag sloeg Antwerp de Belgische voetbalwereld met verstomming. De Great Old gaat in zee met Nederlands voetbalicoon Marc Overmars als sportief directeur. De flankaanvaller, die met Ajax in 1995 de Champions League won, was de afgelopen 10 jaar actief als Directeur Voetbalzaken bij de Amsterdamse topclub. Begin dit jaar werd hij echter uit zijn functie ontheven nadat hij in opspraak kwam na een schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Overmars zou over een langere periode meerdere seksueel getinte berichten gestuurd hebben naar vrouwelijke collega's. Het weerhield Antwerp er niet van om van de opportuniteit gebruik te maken. Wie enkel naar het sportieve kijkt, kan maar één ding concluderen: met Overmars haalt Antwerp een klepper binnen. Sinds hij in 2012 aangesteld werd bij Ajax behaalde de club meerdere titels, een Europa League-finale en één legendarisch seizoen in de Champions League, toen het in 2019 strandde in de halve finale. Bovendien boekte de club onder zijn toezicht rond de 350 miljoen aan transferwinsten. Een overzicht van zijn strafste transferprestaties als sportief directeur.Na zijn eerste seizoen als technisch directeur had Overmars Ajax al tientallen miljoenen in transfersommen opgeleverd. Zijn meest opvallende transfers kwamen toen allemaal van verdedigers die Ajax toen net kampioen hadden gemaakt. De Belgische kapitein Jan Vertonghen vertrok naar Tottenham voor 12,5 miljoen, Vurnon Anita ging naar Newcastle voor 8,5 miljoen en Gregory Van Der Wiel werd overgenomen door PSG voor 6 miljoen. Samen leverden deze 3 spelers al 27 miljoen op. Daartegenover stonden nauwelijks uitgaven, de duurste aankoop was Niklas Moisander van AZ Alkmaar, die voor 4 miljoen werd aangetrokken. Ajax werd dat seizoen opnieuw kampioen in de Eredivisie.Het zou een vast patroon worden in het beleid van Overmars. Spelers verkopen voor een veelvoud waar ze initieel voor zijn aangetrokken en vervolgens de vinger op de knip houden voor gerichte nieuwe aankopen. In 2014 leverden Christian Eriksen en Toby Alderweireld de club 20 miljoen op, terwijl er zeer weinig werd uitgegeven aan nieuwe transfers. Ajax trok op dat moment ook vaak transfervrije spelers als Ryan Babel aan en rekende elk jaar op een grote toestroom van spelers uit de eigen jeugdacademie om de verliezen op te vangen. Een strategie die bleef werken. Ajax werd in 2014 voor de 4e keer op rij kampioen.Na die titel vertrekken met Daley Blind en Siem De Jong weer twee spelers bij Ajax voor een gezamenlijke som van 25 miljoen. Ook nu besloot Overmars weinig uit te geven. De opvallendste transfer was die van linksachter Daley Sinkgraven die voor 7 miljoen van Herenveen overkwam. De aankoop werd echter geen onverdeeld succes en Ajax greep dat seizoen naast de titel. De jaren daarop zou Ajax zelfs vier keer na elkaar naast de titel grijpen. Een smet op het blazoen van de topclub. Toch veranderde de strategie van Overmars niet, hij bleef gigantische winsten maken op transfers van onder andere Arkadiusz Milik (32 miljoen), Davinson Sanchez (42 miljoen) en Davy Klaassen (27 miljoen) en gaf slechts een fractie van dat geld opnieuw uit aan transfers. Daarbij stipte hij ook vaak het belang van de jeugdopleiding aan.De beperkte transferinvesteringen die hij met dat geld deed, bleken na een tijd wel een schot in de roos. Een titel bleef nog even uit, maar onder impuls van inkomende transfers David Neres (17 Miljoen) en Hakim Ziyech (11 miljoen) bereikte Ajax in 2017 de Europa Leaguefinale. Wanneer daar een goed jaar later in het seizoen 18/19 nog Dusan Tadic (14 Miljoen) en een terugkerende Daley Blind (16 miljoen) bijkwamen speelt Ajax één van zijn beste seizoenen in de 21e eeuw. De aangekochte sterren speelden samen met jonge talenten als Mathijs De Ligt en Frenkie De Jong de pannen van het dak en haalden de halve finale van de Champions League, bovendien pakte Ajax voor het eerst terug de titel. De strategie van Overmars had gewerkt, samen met Algemeen Directeur Edwin Van Der Sar en trainer Erik Ten Hag werd hij gezien als de architect van een briljante Ajaxgeneratie. Sindsdien zijn de Amsterdammers terug de onmiskenbare nummer één van het Nederlandse voetbal. De Jong (86 miljoen) , De Ligt (85 miljoen) en Dolberg (20 miljoen) worden verkocht aan bedragen die de rest van de Eredivisie doet duizelen. Door de grote transferwinsten kan de club de kosten van de coronapandemie dragen en in 2021 opnieuw de Schaal winnen. Het eigen vermogen van de club groeit tot 220 miljoen. Ter vergelijking, dat van Club Brugge zou zo'n 44 miljoen bedragen. Vlak voor zijn ontslag verlengt Overmars zijn contract tot 2026, ondanks interesse van clubs uit de Premier League en tot groot jolijt van de fans. Zijn carrière is één groot succesverhaal. Tot het dus misloopt en hij na het schandaal aan de deur wordt gezet.Met Overmars aan het roer haalt Antwerp iemand binnen die gegeerd werd door meerdere clubs uit Europese topclubs en die ervaring heeft met het managen van voetbalclubs op het allerhoogste niveau. The Great Old lijkt te gaan profiteren van zijn aangetaste status om een toptransfer op bestuurlijk niveau. Een volgende stap in de ambitie van eigenaar Paul Gheysens om de club met stamnummer één terug naar de absolute top van het Belgische voetbal te brengen en de eerste titel sinds 1957 te veroveren.