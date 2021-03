'Alsof hij zijn debuut maakte in de nationale ploeg.' Dat gevoel kreeg Zlatan Ibrahimovic naar eigen zeggen toen hij donderdag na bijna vijf jaar zijn rentree maakte in het Zweedse elftal tegen Georgië.

De 39-jarige spits van AC Milaan had in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië (1-0) een belangrijk aandeel in de zege. In de 35e minuut nam hij de bal op de borst aan en speelde hij in één tijd vanuit de draai Viktor Claesson aan. De middenvelder faalde niet in de afwerking.

'Het voelde heel goed aan, alsof het mijn eerste interland was voor Zweden', liet Ibrahimovic weten. 'De vorige keer dat ik hier een interland speelde, was voor een vol stadion en dat is nog wel wat anders. Maar voor de rest was het een ongelooflijke sensatie. Er ging veel adrenaline door mij heen. Het was geen makkelijke match, we kunnen beter.

'Achteraf gezien, had ik nog veel meer inbreng moeten hebben. Maar goed, we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Het was de eerste wedstrijd die we samen speelden en we hadden maar een paar dagen de tijd om die voor te bereiden. Het kan in de toekomst alleen nog maar beter gaan. Ik zal me honderd procent blijven inzetten, voor mezelf en voor mijn teammaats.'

Ibrahimovic, die kort na de Zweedse treffer een grote kans op 2-0 liet liggen, ging in de 84e minuut naar de kant. Hij speelde zijn 117e interland. Met 62 goals is hij topscorer aller tijden van Zweden, dat zondag in en tegen Kosovo aantreedt.

