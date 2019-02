5 dingen om dit weekend in de gaten te houden

David tegen Goliath in FA Cup: Newport County - Manchester City Zaterdag 15 februari om 18.30 uur, hoogtepunten in Match of the Day op BBC1 om 23.30 uur

Newport County komt uit in de vierde klasse van het Engelse voetbal en beleeft daar een stabiel seizoen in de middenmoot. De Welshe club verraste vorig seizoen al vriend en vijand door de vierde ronde van de FA Cup te halen, dit seizoen overtreft de club zichzelf en plaatste het zich voor de 1/8 finale. Daarin neemt het het op tegen de sterren van Manchester City.

Het parcours dat The Exiles hebben afgelegd, is op zijn minst bijzonder te noemen. In de derde ronde pakte Newport op Rodney Parade de scalp van Premier Leagueclub Leicester City (2-1). Een ronde verder werd tweedeklasser Middlesbrough, na een replay in eigen huis, getrakteerd op een 2-0-nederlaag. Van Newports laatste vijf thuiswedstrijden in de FA Cup tegen hoger gerankte teams, verloor het geen enkele keer. Er werd vier keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld, vorig seizoen tegen Tottenham (2-2) werd gehouden. Benieuwd of ze hun sprookje kunnen verderzetten.

Kraker in de Jupiler Pro League: Club Brugge - KRC Genk Zondag 17 februari om 14.30 uur, live op Play Sports 1

Met nog slechts vier reguliere speeldagen die daarna resten, staat er bijzonder veel op het spel in deze kraker tussen de nummers één en twee in het klassement - zelfs met de puntenhalvering voor play-off 1 in het achterhoofd. Club Brugge kan bij winst de kloof met Genk opnieuw verkleinen tot acht punten. De Limburgers kunnen met een zege hun bonus dan weer vergroten tot maar liefst veertien punten - of twaalf, als Antwerp met winst thuis tegen Anderlecht over blauw-zwart naar de tweede plaats zou klimmen. Club Brugge schiet met een gelijkspel in feite ook niet veel op en moet bovendien volgende week nog naar de Brusselse rivaal. Garantie voor een vermakelijke topper?

Club tankte alvast vertrouwen bij de start van een lastige tiendaagse, door donderdag in de Europa League Red Bull Salzburg een eerste seizoensnederlaag toe te dienen (2-1). Een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd van volgende week donderdag. Genk, dat blijkbaar niet al te veel last heeft van de vervelende transfersoap rond goudhaantje Alejandro Pozuelo, vertrok bij Slavia Praag met een ook al niet oninteressante 0-0.

Het vorige duel tussen de twee, in november in Genk, eindigde op 1-1. Van de laatste zeven onderlinge confrontaties won Club er één en Genk twee. Vier keer werden de punten gedeeld.

Anderlecht met mes op de keel naar Antwerp Zondag 17 februari om 18 uur, live op Play Sports 1

De Bosuil is dit weekend het theater voor een staaltje zenuwvoetbal van de hoogste plank. Waar kan Anderlecht beter de rug rechten dan in een topper tegen de oudste ploeg van België? Want het spel wordt aan een slakkentempo naar een hoger niveau getild. Te traag dus. Bij een topclub als RSCA krijg je weinig krediet, en Fred Rutten lijkt ook niet meteen het medicijn te vinden voor het zootje ongeregeld dat de recordkampioen al maanden uitstraalt.

Daarnaast is het uitkijken naar de impact van nieuwkomers Zulj en Bolasie. Na een grondige introductie in het Belgische voetbal, is het tijd om te oogsten. Zo niet, dan komt play-off 2 heel dichtbij. Antwerp daarentegen verloor vorige week tegen hekkensluiter Lokeren en heeft iets goed te maken. Anders dreigt The Great Old te hervallen in dezelfde voorjaarsdepressie als vorig seizoen. Met daarnaast een Dieumerci Mbokani die voor het eerst tegen z'n ex-club speelt, hebben we genoeg ingrediënten voor een lekker potje stressvoetbal.

Basketbalhoogmis: NBA All Star Game 2019 Zondag 17 en maandag 18 februari telkens om 2 uur, live op Eleven Sports 2

Palmaresgewijs stelt het allemaal niet zo veel voor, winst of verlies doen er eigenlijk weinig toe, maar toch is het NBA All Star Game elk jaar opnieuw (en dat nu al voor de 68ste keer) een gehypet en fel geanticipeerd topevenement in de basketbalwereld. De beste spelers van deze planeet - want de facto spelen die toch in de NBA - verzameld op een veldje. Met maar één doel voor ogen: het publiek vermaken en spektakel brengen.

Het format is sinds vorig jaar evenwel gewijzigd: niet langer East tegen West, maar een mengeling waarbij de twee spelers met de meeste stemmen achter hun naam (gekozen door publiek, media, trainers en spelers) als kapiteins worden aangeduid en zelf hun starting five mogen samenstellen uit de geselecteerden. Zo koos LeBron James voor een ploeg met buiten hemzelf ook James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant en Kawhi Leonard. Giannis Antetokounmpo (aka The Greek Freak) wilde Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George en Kemba Walker aan zijn zijde. Genoeg sterrenstof om de ogen uit wrijven dus.

Maar er zijn nog een paar bijzonderheden aan deze editie. Zo werden Dirk Nowitzki en Dwyane Wade door de NBA zelf aangeduid als special guests, een ultiem eerbetoon aan twee basketlegendes die na dit seizoen afzwaaien.

Iets anders om naar uit te kijken is de eerste selectie voor Nikola Vucevic, sterkhouder van Orlando Magic, die opgroeide in België en leerde basketballen bij Zaventem en Linthout. De veelzijdige pivot noemt zichzelf niet zonder enige trots half Belg, half Montenegrijn. We zijn benieuwd welke rol hij tussen al die vedetten en showbeesten kan vertolken.

Uiteraard zijn er nog een pak randevenementen die meestal leuk zijn om mee te pikken: het driepuntcontest bijvoorbeeld, waar een klepper als Stephen Curry zijn opwachting in maakt. Naast ook Dirk Nowitzki en Kemba Walker trouwens. Als uitsmijter nog een weetje voor de muziekfans: rapper J Cole verzorgt de halftime show.

Koersen op drie verschillende continenten

Half februari en dat betekent dat dit weekend er op heel veel verschillende fronten - op drie verschillende continenten - gekoerst wordt: in Zuid-Amerika vinden de twee laatste ritten van de Ronde van Colombia plaats, in het Midden-Oosten start op zaterdag de Ronde van Oman, in Frankrijk kunnen de renners zich uitleven in de laatste twee van vier ritten in de Ronde van de Provence, in Spanje in de tweede en laatste rit van de Ronde van Murcia op zaterdag en op zondag in de eendagsrace Clásica de Almeria, en in Italië wordt het wielerseizoen geopend met de Trofeo Laigueglia.

Te veel van het goede, maar in de overvolle UCI-kalender ziet een wielerliefhebber al jaren door de vele bomen het bos niet meer. Zo worden alle toppers enorm verspreid en is het deelnemersveld van sommige koersen vrij tot zeer mager.

Het wordt niettemin uitkijken naar wat de Team Skykopmannen Egan Bernal en Chris Froome presteren in de aankomst bergop op zondag in de Ronde van Colombia, naar een mogelijke tweede seizoenszege voor Greg Van Avermaet in de Ronde van Oman, met name in de tweede heuvelachtige rit op zondag, naar de Quick-Stepkopmannen Yves Lampaert en Philippe Gilbert in de Ronde van de Provence, en naar Alejandro Valverde in zijn geliefde Ronde van Murcia, die hij voor de zésde keer kan winnen. Het zou voor de wereldkampioen de eerste seizoenszege zijn, na al zeven toptienplaatsen in acht koersdagen.

Door Jonas Creteur, Matthias Stockmans, Nordin Taouil, Kevin Van der Auwera en Nick Vandierendonck