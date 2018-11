5 dingen om in de gaten te houden dit weekend

Zwitserland - België

Zondag 18 november, 20.45 uur

Het wordt zondag in Luzern 'zoals een finale', zo blikte bondscoach Roberto Martinez vooruit na de moeizame zege tegen IJsland (2-0) donderdagavond. Zwitserland en België maken in een rechtstreeks duel uit wie in juni volgend jaar naar de Final Four met de vier groepswinnaars mag.

De Rode Duivels hebben veruit de beste startpositie met een bonus van drie punten dankzij de 2-1 thuiszege tegen de Zwitsers vorige maand. Een punt volstaat dan ook voor groepswinst en kwalificatie voor de halve finales. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil maar een grotere score dan in Brussel (bv. 3-2, 4-3 enzovoort) is de kwalificatie een feit op basis van de op verplaatsing gescoorde doelpunten in de onderlinge duels. Het horrorscenario is een nederlaag met 1-0 (door het Zwitsers doelpunt op bezoek) of 2-1 (door een slechter doelsaldo); in beide gevallen gaat de kwalificatie naar de Zwitsers.

Het elftal van bondscoach Vladimir Petkovic, 8e op de FIFA-ranking, heeft er alvast geen goede generale repetitie opzitten, want het maakte woensdag in Lugano een pijnlijke uitschuiver in een oefenduel tegen WK 2022-organisator Qatar, 88e op de FIFA-ranking. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de Zwitsers niet met hun beste ploeg aantraden.

Martinez moet het zoals bekend stellen zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen. Wellicht verandert er weinig aan de elf die tegen IJsland aan de aftrap kwamen: in doel Thibaut Courtois met voor hem Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Dedryck Boyata, op de flanken Thomas Meunier en Thorgan Hazard en centraal op het middenveld Axel Witsel en Youri Tielemans. De vraag lijkt enkel of Michy Batshuayi in de punt blijft staan na zijn twee treffers, dan wel opnieuw plaats ruimt voor Romelu Lukaku, die terugkeert uit een hamstringblessure. In steun van de diepe spits spelen Dries Mertens en Eden Hazard.

Italië - Portugal

Zaterdag 17 november, 20.45 uur

Dit is dé klapper in groep 3 van Divisie A. Wil Italië nog kans maken op groepswinst (en dus op een plaats in de halve finales in juni 2019), dan moet het deze wedstrijd winnen. Portugal heeft daarna nog wel een thuismatch tegen Polen om eventueel terug naar de kop te springen.

Bij de Portugezen blijft het opvallend dat Cristiano Ronaldo, nochtans in bloedvorm bij Juventus, alweer verstek geeft voor de nationale ploeg. Volgens het Portugese sportblad Record heeft de voetballer daarover gesproken met de bondscoach en de bondsvoorzitter, toen het nieuws over de verkrachtingszaak naar buiten kwam. Beiden betuigden al openlijk steun aan hun sterspeler. Fernando Santos zei: 'Ik ken Cristiano goed en ik geloof niet dat hij zo'n misdaad begaan heeft.' Op de laatste persconferentie wilde de bondscoach niet veel meer kwijt over de afwezigheid van de kapitein. 'Het enige wat ik denk over Ronaldo, is dat hij de Gouden Bal zou moeten winnen', zei Santos.

Een van de advocaten van CR7 verklaarde onlangs dat het nog twee jaar zou kunnen duren voor we een vonnis hebben in de zaak. Of dat betekent dat Ronaldo ook in 2019 niet naar de nationale ploeg komt, is niet duidelijk.

De Portugees steekt zich in ieder geval niet weg. Zo was hij te gast op de Masters in Londen, waar hij samen met zijn vriendin Georgina Rodriguez en zijn zoontje een wedstrijd van Novak Djokovic bijwoonde.

Engeland - Kroatië

Zondag 18 november om 15 uur

Ontegensprekelijk dé topaffiche van deze laatste poulespeeldag in de allereerste editie van de Nations League. Engeland en Kroatië, de nummers vier en twee van het voorbije WK in Rusland, strijden in groep 4 van Divisie A voor de groepswinst en dus het ticket voor de prestigieuze Final Four in juni 2019. De situatie vooraf: Spanje staat aan de leiding met zes punten maar heeft zijn vier wedstrijden al gespeeld. Engeland en Kroatië staan beide met vier punten, de ploeg die wint, wint dus ook meteen de poule. Omgekeerd geldt hetzelfde: de ploeg die verliest, eindigt laatste en degradeert naar de B-divisie.

Engeland rondde net een oefenwedstrijd af tegen de VS, die eigenlijk vooral in het teken stond van het officiële afscheid van Wayne Rooney als international. Een ontspannen pot dus, die voor een goed gevoel zorgde aangezien er ook vlot gewonnen werd met 3-0. Goals van Trent Alexander-Arnold, Jesse Lingard en debutant Callum Wilson, revelatie in de spits bij Bournemouth.

Kroatië strijkt evenzeer met koffers vol zelfvertrouwen neer in Wembley: de vice-wereldkampioen zette eerder deze week Spanje een neus door in extremis met 3-2 te zegevieren. Held van de avond werd Tin Jedvaj, verdediger bij Bayer Leverkusen. Jendvaj is een van de weinige nieuwe namen in het elftal van succescoach Zlatko Dalic. Enkel Subasic (in doel afgelost door Gent-keeper Kalinic), Corluka en Mandzukic kondigden na het WK hun afscheid aan als international. Voorts mag tegen Engeland de gerodeerde vechtmachine verwacht worden die in Rusland de wereld verbaasde. Achterin stevig met Vida, Lovren. Op het middenveld technisch en tactisch vernuft van Modric en Rakitic, voorin de strijdlust en onvoorspelbaarheid van Perisic en Kramaric. Slagen zij erin ook nu weer Engeland uit een finale te houden, net zoals ze dat deden in de halve finale van het WK enkele maanden geleden (2-1)? Of neemt de enthousiaste, jonge bende van Gareth Southgate revanche? Antwoord zondagavond.

Servië - Montenegro

Zaterdag 17 november, 15 uur

Een stevige clash dient zich aan in groep 4 van de League C voor de UEFA Nations League, want groepsleider Servië (8 punten uit 4 duels) krijgt in Belgrado het bezoek van dichtste achtervolger Montenegro (7 punten uit 4 wedstrijden), terwijl er met Roemenië (6 punten uit 4 ontmoetingen) nog een ander land droomt van poulewinst.

De troepen van bondscoach Mladen Krstajic hebben het voordeel dat ze op 11 oktober in Podgorica met 0-2 gingen winnen, dankzij twee treffers - waarvan eentje op penalty - van spits Aleksandar Mitrovic. De oud-Anderlechtaanvaller was trouwens niet de enige speler met een Belgische achtergrond toen aan de aftrap, want ook Zarko Tomasevic (KV Oostende), Fatos Beciraj (ex-KV Mechelen) en Adam Marusic (ex-KV Kortrijk en KV Oostende) voor Montenegro maakten hun opwachting bij deze gevoelige confrontatie.

We zijn benieuwd welk verrassend strijdplan hun bondscoach Ljubisa Tumbakovic in petto heeft, om de fysiek stevige en technisch onderlegde Serviërs een nederlaag aan te smeren? Waasland-Beverenflankspeler Aleksandar Boljevic (22) hoopt alleszins op wat speelminuten, net als Uros Spajic (ex-Anderlecht) bij de Serviërs.

Veldrijden in Tabor en Hamme

40 op 49 officiële crossen heeft Mathieu van der Poel sinds begin vorig seizoen gewonnen. Maakt hij daar komend weekend, in de Wereldbekermanche in Tábor (zaterdag) en in de DVV Trofeewedstrijd in Hamme (zondag), 41 op 50 en 42 op 51 van, en 11 op 13 dit seizoen?

De kans is groot gezien de dominantie van de Nederlander. Bovendien is Tábor een van zijn meest geliefkoosde crossen: in 2015 werd hij er de jongste wereldkampioen ooit en vorig jaar pakte hij er zijn eerste Europese titel. En ook in Hamme zegevierde Van der Poel al tweemaal (2016/2017).

Misschien kan Wout van Aert moed putten uit het nieuws dat hij op zoek kan gaan naar een nieuwe wegploeg voor 2019, maar of dat zal volstaan om zijn grote rivaal voor het eerst dit seizoen te kloppen is maar de vraag. Allicht wordt het tussen hem, Toon Aerts en de steeds beter rijdende Laurens Sweeck een gevecht om de tweede plaats.