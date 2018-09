5 sportmomenten om in de gaten te houden dit weekend

1. WK wielrennen (zondag 30 september, 13.30 uur)

22 jaar, van Lugano 1996, is het geleden dat de profrenners nog zo'n zware WK-omloop voorgeschoteld kregen als zondag in Innsbruck. Volgens de UCI 4670 hoogtemeters, in werkelijkheid tegen de 5000. Geen spek dus voor de bek van de Belgen, maar dat was het parcours van Lugano 1996 ook niet. En toen won de kasseispecialist Johan Museeuw. Verschil is dat de hoogtemeters nu meer samengebald worden in minder kilometers (na een relatief vlakke aanloop) en dat op acht kilometer van de finish een muur ligt, met stroken tot 25 procent.

Voor de vier Belgische kopmannen (Wellens, Theuns, Van Avermaet en Benoot) allicht te steil om zich te meten met explosieve muurhagedissen als Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde en Simon Yates. Anticiperen, zoals Van Avermaet deed in de (minder zware) olympische race in Rio, is dus de boodschap. Maar met grotere ploegen van acht renners (in tegenstelling tot vijf in Rio) zal de controle van de topfavorieten groter zijn.

Tenzij luitenanten als Romain Bardet, Enric Mas en Adam Yates (te) veel vrijheid krijgen, met in hun spoor een of meerdere Belgen. Een gesloten race, met wellicht een explosie op de slothelling is het meest plausibele scenario. En met Alaphilippe als winnaar.

2. Ryder Cup (vrijdag 28 tot en met zondag 30 september)

De Ryder Cup is het meest gemediatiseerde golfevent ter wereld. Deze tweejaarlijkse krachtmeting tussen de twaalf beste Europese en twaalf beste Amerikaanse golfers onderscheidt zich dan ook van alle andere toernooien door het unieke teamformat. Wij tegen zij. In de maatschappij geen aan te bevelen filosofie, in de sport zorgt het wel voor intense taferelen.

Waar golf vaak geassocieerd wordt met rust en diplomatie, staat de Ryder Cup garant voor een heus voetbalsfeertje. Bekijk op YouTube wat filmpjes van Ian Poulter (ook nu weer in de selectie) en je ziet in wat voor opgepompte zone deze golfers geraken tijdens het event. Zoals Nicolas Colsaerts ons ooit vertelde: 'Ian droomde ervan profvoetballer te worden, dankzij de Ryder Cup kan hij die droom toch een beetje verwezenlijken.'

Helaas geen Belgen in deze editie te Parijs. Na Colsaerts in 2012 en Thomas Pieters in 2016 wordt dat weer even wennen, maar met de crème de la crème van de golfsport aanwezig mag dat de pret niet bederven. Tiger Woods op kop, de Amerikaanse megaster wil op Le National zijn Team USA naar een tweede zege op rij leiden... op vijandelijk terrein. Vooral uitkijken wordt het naar zondag, wanneer traditioneel de twaalf one-on-one duels geprogrammeerd staan. Het scenario kan dan altijd nog helemaal herschreven worden. Zoals in 2012 tijdens the Miracle of Medinah. Emoties verzekerd!

3. Real Madrid-Atlético Madrid (zaterdag 29 september, 20.45 uur)

Cristiano Ronaldo is plots weer een gespreksonderwerp in Madrid. Na de 3-0-pandoering in Sevilla en het uitvallen van Isco met een acute blindedarmontsteking is er onrust in de Koninklijke gelederen geslopen.

Terwijl in het begin van het seizoen de weg naar doel nog vlotjes gevonden werd door Gareth Bale, Karim Benzema en Marco Asensio, lijkt de machine toch wat te stokken. Bij Atlético worden grijnzend de messen geslepen. Er zal een sterke Thibaut Courtois nodig zijn om de mannen van Simeone af te houden.

4. Chelsea-Liverpool (zaterdag 29 september, 18.30 uur)

De Ligabekerconfrontatie, met zowaar nog eens Simon Mignolet onder de lat bij de Reds en uiteindelijk Eden Hazard als matchwinnaar, in Liverpool was een opwarmertje voor de echte shock in de Premier League. De Londense club doet er best aan om punten te sprokkelen tegen de ongeslagen koploper, die dankzij defensieve sterkhouder Virgil van Dijk in zes competitieduels amper twee goals slikte en met het razend gevaarlijke offensieve trioSalah-Firmino-Mané al veertien keer de weg naar de netten vond. Ook de teller van de Blues staat op veertien, enkel Manchester City (19 doelpunten) doet beter.

5. Juventus-Napoli (zaterdag 29 september, 18 uur)

De Oude Dame van Massimiliano Allegri is een geoliede machine en Cristiano Ronaldo raakt langzaamaan gerodeerd. Ook Federico Bernardeschi profiteert maximaal van de aanwezigheid van de Portugees, want de 24-jarige linkspoot maakte al twee belangrijke doelpunten voor Juve dit seizoen. Maar Carlo Ancelotti en Napoli willen zich opwerpen tot de titelconcurrent.

Hoopgevend is alleszins dat Napoli vorig seizoen met 0-1 kon winnen bij de aartsrivaal, dankzij een doelpunt in de slotminuut van Kalidou Koulibaly (ex-KRC Genk). Dries Mertens en co leden dit seizoen nog maar één competitienederlaag, toen ze met 3-0 onderuit gingen bij Sampdoria.