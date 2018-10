5 sportmomenten om in de gaten te houden dit weekend

1. Buitenlands voetbal

Bayern München - Borussia Mönchengladbach

(zaterdag 6 oktober, 18.30 uur)

Voor het eerst onder coach Niko Kovac kampt Bayern München met een raadselachtig vormverlies. De term minicrisis valt zelfs al. Zo geraakte Bayern in de eigen Allianz Arena voor de CL niet voorbij Ajax (1-1), nadat vorige week vrijdag een pijnlijke 2-0-nederlaag werd opgelopen tegenover Hertha BSC. Eerder geraakten Arjen Robben en co thuis al niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen FC Augsburg. Thorgan Hazard en zijn teamgenoten mogen zich dus opmaken voor een warme zaterdagavond. Gladbach zelf sprokkelde na zes speeldagen al elf punten, waarmee de club in het zog blijven van de top, waar koploper Borussia Dortmund met veertien punten Hertha BSC en Bayern München (elk dertien) nipt voorafgaat.

Ajax - AZ

(zondag 7 oktober, 16.45 uur)

Na amper zeven speeldagen al vijf (verlies)punten achterstand tellen op het momenteel foutloze PSV, zelfs in Amsterdam zijn ze er zich van bewust dat er geen uitschuivers meer mogelijk zijn om in de titelrace te blijven. Coach Erik ten Hag deed in München een vertrouwensboost op met bij vlagen imponerend voetbal. Naast de aanwezige snelheid voorin rekent Ten Hag vooral op het vernuft van matchbepalers als Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Maar aan de overkant staat met ex-Anderlechttrainer John van den Brom iemand aan het roer die de Amsterdamse club goed kent. Hij voetbalde immers in de hoofdstad tussen 1993 en 1995. Na de derde plaats vorig seizoen parkeerde Van den Brom de club uit Alkmaar de afgelopen weken alweer bij de eerste vijf, met 12 op 21. Onder de lat staat met Marco Bizot een oude bekende van KRC Genk. Van den Brom zelf staat voor de 137e keer als coach aan de zijlijn. Een clubrecord, waarmee hij illustere voorgangers als George Kessler en Louis van Gaal voorafgaat. Zij bleven steken op 136.

Liverpool - Manchester City

(zondag 7 oktober, 17.30 uur)

De twee koplopers van de Premier League nemen het tegen elkaar op. De thuisploeg heeft iets recht te zetten na de wanprestatie in Napels (1-0), waar Jürgen Klopp zelf schrok van zijn ploeg. 'We hebben volledig verdiend verloren.' Dat sterspeler Mohamed Salah in een vormcrisis zou verkeren, lachte Klopp weg. 'De verwachtingen zijn gewoon veranderd. Hij heeft de lat vorig jaar erg hoog gelegd.' Toen werd de Egyptische winger topschutter met 32 goals in 36 wedstrijden, nu zit hij, na 7 matchen, nog 'maar' aan 3 doelpunten. En laat dat nu op dit moment het grootste verschil zijn tussen de twee leiders: de doelpuntenproductie. Man City scoorde al 21 keer, tegenover 15 treffers voor Liverpool.

2. Binnenlands voetbal

Zulte Waregem - Anderlecht

(zondag 7 oktober, 14.30 uur)

Niemand had er bij het begin van de competitie ook maar één euro durven op in te zetten, maar ruim twee maanden later is het bittere realiteit: Hein Vanhaezebrouck én Francky Dury die na enkele zeer moeilijke weken beiden op de wip zitten, bij respectievelijk Anderlecht en Zulte Waregem. En net die twee ploegen kruisen zondag de degens in het Regenboogstadion. Volgens Vanhaezebrouck heeft paars-wit álles en Essevee níéts te verliezen.

Maar dat klopt niet helemaal: Anderlecht móét, na het debacle tegen Dinamo Zagreb, weliswaar winnen, maar ook Zulte Waregem kan zich geen nieuw gezichtsverlies permitteren. Een nederlaag thuis tegen Anderlecht is geen schande, maar als Théo Bongonda en co na de 5 op 27 weer de boot ingaan, en vooral opnieuw een moedeloze indruk maken, dan zal zelfs het Waregemse publiek zich beginnen te roeren.

Zaterdag houden de fans al een protestactie om de spelers en de trainer op hun plichten te wijzen. Gevraagd dus: elf spelers met het mes tussen de tanden. Zo niet, dan wordt de stoel van Francky Dury wel heel wankel, zeker gezien de zeer gespannen relatie met het bestuur - dat achtergrondverhaal kan u van de week in Sport/Voetbalmagazine lezen. Pittig detail: Dury en Vanhaezebrouck zijn allerminst de beste vrienden. Dat zou, gezien de grote druk, ook langs de lijn spektakel kunnen opleveren.

Standard - Club Brugge

(zondag 7 oktober, 18 uur)

Luik en Brugge: twee steden waar Michel Preud'homme heilig werd verklaard. Maar dat is ook meteen alles wat Standard en Club Brugge met elkaar gemeen hebben. Blauw-zwart draagt, net als vorig jaar, het duidelijke 'full gas'-stempel van Ivan Leko. Bij de Rouches probeert MPH de ploeg naar zijn hand te zetten, maar voorlopig volgen de voeten en de hoofden van de spelers niet. Als Standard verliest, bedraagt de kloof met Club Brugge al 13 punten. Nu, een probleem hoeft dat niet te zijn: vorig seizoen was er een verschil van 23 punten op het einde van de reguliere competitie en in play-off 1 wipte Standard nog bijna over Club. De hand van Ruud Vormer besliste er anders over.

KAA Gent - KRC Genk

(zondag 7 oktober, 20 uur)

De clash tussen een team in volle opbouw en een ploeg die ondertussen een geoliede machine is. Yves Vanderhaeghe weet dat belangrijke nieuwkomers als Vadis Odjidja en Taiwo Awoniyi na een moeilijke voorbereiding bij hun vorige clubs nog niet het volledige rendement halen. Mede daardoor verloren de Buffalo's verloren hun ijzersterke thuisreputatie van vorig seizoen, want na het 1-1-gelijkspel tegen SV Zulte Waregem volgden in de eigen Ghelamco Arena ook nog nederlagen tegen STVV (1-2) én Club Brugge (0-4). De laatste zes confrontaties tussen de Oost-Vlamingen en Limburgers leverden twee zeges en vier gelijke spelen op, met slechts vier goals in totaal en drie keer een 0-0.

3. Motorcross der Naties

(zondag 7 oktober)

De gouden tijden van België als motorcrossnatie zijn al even voorbij -het is van Steve Ramon in 2007 geleden dat we nog eens een wereldkampioen hadden in de topklasse MX1 (nu MXGP) - maar in de Motorcross der Naties kan ons land altijd iets meer. Zoals in 2013 toen het trio Ken De Dycker-Jeremy Van Horebeek-Clément Desalle onverwacht zegevierde in dit officieuze wereldkampioenschap voor landenteams. Die twee laatste zullen er in de editie van dit jaar, georganiseerd in de VS, weer bij zijn. Aangevuld met het amper 18-jarige talent Jago Geerts, poulain van ex-motorcrosscoryfee Marnicq Bervoets. Uitkijken is het ook naar de prestaties van onze Noorderburen, met Jeffrey Herlings die dit jaar in de MXGP alles kapot reed. Kan de nieuwe koning van het motorcross Frankrijk van een vijfde wereldtitel op rij houden, of zorgen de Belgen andermaal voor de verrassing?

4. Veldrijden

(zaterdag 6 en zondag 7 oktober om 15 uur)

Na de openingscross in Geraardsbergen en de twee Wereldbekermanches in de VS strijkt het veldritwereldje komend weekend weer neer in Vlaanderen. Met op zaterdag de Berencross in Meulebeke en op zondag de Hotondcross in Ronse. Twee Brico-wedstrijden die niet deel uitmaken van een regenmatigheidscriterium, maar daarom zal er niet minder snel gefietst worden. Mathieu van der Poel begint immers aan zijn veldritseizoen, en wil meteen de lijn van vorig seizoen doortrekken, toen hij 31 officiële zeges behaalde. Grote opponent Wout van Aert, die vrijdag zijn nieuwe sponsors bekendmaakte en met een frisser hoofd zal starten dan in de VS, is dan weer uit op revanche nadat hij in Iowa en Waterloo geklopt werd door Toon Aerts. Die is er in Meulebeke niet bij, maar wil zondag in Ronse tonen dat die twee zeges in Amerika allerminst toevalstreffers waren. Voor het veldrijden zou het alleszins een goeie zaak zijn mocht Aerts af en toe zijn voet naast de Grote Twee kunnen zetten. Al zal Mathieu van der Poel dan niet nóg beter dan vorig seizoen mogen zijn. En dat is niet onrealistisch. De twee veldritten zijn beiden te zien op VTM (15 uur).

5. Parijs-Tours

(zondag 7 oktober)

Een week na het WK vindt een van de oudste wielerwedstrijden (geboortedatum 1896) van het jaar plaats: Parijs-Tours. De herfstklassieker heeft weliswaar wat van zijn status verloren - geen WorldTour meer -, maar het blijft een mooie koers om op je palmares te zetten. Zeker nu de 112e Parijs-Tours een nieuwe tint heeft gekregen: zeven hellingen en vooral 12,5 kilometer grindwegen doorheen de Franse wijngaarden in de laatste 60 kilometer. De organisatie wil zo de traditionele strijd tussen sprinters en aanvallers nieuw leven inblazen en de wedstrijd nog spannender maken.

De hernieuwde editie start in Chartres en komt na 214,5 kilometer aan in Tours. De winnaar van vorig jaar, Matteo Trentin, is er deze keer niet bij, maar nog genoeg grote namen om er een mooie koers van te maken. Met naast Niki Terpstra, Dylan Groenewegen, André Greipel en Arnaud Démare, vooral Belgen als topfavorieten: Oliver Naesen, Yves Lampaert en ook Philippe Gilbert, die na zijn zware val in de Tour vorige week hervatte met een zege in de GP d'Isbergues, en nu tien jaar na zijn eerste overwinning in Parijs-Tours, de handen nog eens in de lucht wil steken op de Avenue de Grammont.

(Jonas Creteur, Matthias Stockmans, Frédéric Vanheule, Steve Van Herpe)