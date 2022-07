In zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen neemt Antwerp het op in en tegen FC Drita, de runner-up van de Kosovaarse competitie. Wat kan The Great Old verwachten?

1 Bijna-stunt tegen Feyenoord

Voor ons klinkt de naam FC Drita alvast niet bekend in de oren, maar in Nederland weten ze maar al te goed wat voor een taaie ploeg het is. Feyenoord moest het vorig jaar tegen hen opnemen in de voorrondes van de Conference League. Het zou uiteindelijke de finale bereiken, maar had het knap lastig.

De uitwedstrijd eindigde op een troosteloos gelijkspel en thuis kwam het zelfs op achterstand. Pas in de toegevoegde tijd haalden de Rotterdammers nog hun gram. Het was Guus Til, recent nog een transfertarget van Antwerp, die Feyenoord de zege schonk. De wereld van Cyriel Dessers had er volledig anders uit kunnen zien als dat niet was gebeurd.

2 Pas sinds 2016 op het Europese toneel

FC Drita heeft nog niet veel ervaring met Europees voetbal, maar dat heeft een goeie reden. Tot voor kort was Kosovo nog niet aangesloten bij de UEFA. Het werd pas lid in 2016.

Sindsdien haalde FC Drita enkele keren de voorrondes, maar doorstoten naar de groepsfase lukte voorlopig nog niet. Het kwam het verst in 2020, toen het pas in de derde voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld door Legia Warschau.

De befaamde coëfficiënt waar onze clubs de laatste jaren mee aan het morsen gingen, ligt bij Kosovo nog een stuk lager. Met 8116 punten pronkt het op een 39ste plaats op de UEFA-ranglijst.

3 Fanatieke harde kern

Aan de Kosovaarse supporters zal het zeker niet liggen. FC Drita kan genieten van een grote aanhang, en zelfs van een heuse ultragroep.

'Intelektualët' ontstond in 1998 en is sindsdien uitgegroeid tot een grote groep fanatici die supporteren voor alle sportclubs met het woord Drita in de naam die gevestigd zijn in Gjilan, de stad waar FC Drita gevestigd is.

4Blauw en wit en niet rood en wit

De clubkleuren van de Kosovaren zijn blauw en wit en die kleuren worden heel serieus genomen door de club. Antwerp postte op zijn sociale media een afbeelding waarbij het logo van Drita dezelfde kleuren had als dat van The Great Old en daar konden ze in Kosovo niet mee lachen. Of toch wel, want een beetje later postte Drita zelf ook een visual. En jawel, nu waren beide logo's in blauw en wit. Een vette knipoog dus naar de tegenstander.

De clubkleuren van FC Drita zijn wel degelijk blauw en wit.

5 Instagrampagina op slot

Tegenwoordig zijn voetbalclubs niet meer weg te denken van sociale media. Ze doen er alles aan om volgers, likes en shares te bemachtigen. In dat opzicht zijn de Kosovaren ietwat tegendraads. Wie een kijkje wil nemen op de Instagrampagina van de club om foto's te zien van de wedstrijden of van de training, zal teleurgesteld zijn. Drita heeft namelijk zijn officiële Instagrampagina vergrendeld, wat wil zeggen dat je eerst een volgverzoek moet sturen om de posts te kunnen zien. Een vreemde tactiek om aan naambekendheid te winnen.

Door Siemen Caveye

