Inter Milaan is het nieuwe jaar ingestapt met een ruime 6-2 overwinning tegen staartploeg Crotone. Romelu Lukaku scoorde maar liet zich ook vervangen met hinder aan het bovenbeen. Door de zege wipt Inter naar de leidersplaats.

Crotone, de voorlaatste in de stand, kwam na elf minuten verrassend op voorsprong langs Niccolo Zanellato. Maar het antwoord van Inter volgde snel. Op assist van Lukaku maakte Lautaro Martinez in de twintigste minuut gelijk. De Argentijn tekende tien minuten later ook voor de 2-1. Lukaku was dit keer goed voor een pre-assist. Het schot week nog af op bezoeker Luca Marrone, die zo een owngoal achter zijn naam kreeg.

Toch had Inter de schaapjes nog niet op het droge. Crotone maakte in de 33e minuut immers opnieuw gelijk. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip. Vladimir Golemic zette de elfmeter om.

In de tweede helft kwam Inter in de 57e minuut voor de tweede keer op voorsprong, opnieuw via Lautaro Martinez. Hij trapte de bal hoog in doel. Lukaku had met een tweede pre-assist ook zijn aandeel in de actie.

Lukaku pikte, in minuut 64, eveneens nog zijn goaltje mee. De Rode Duivel gebruikte zijn sterke lichaam in een duel met zijn bewaker en schoof het leer vervolgens onder de doelman binnen (4-2), goed voor zijn twaalfde competitieroos dit seizoen. Even later zat de match van Lukaku erop. Hij vroeg zelf om zijn wissel en wees naar het rechterbovenbeen.

Tien minuten voor affluiten bekroonde Lautaro Martinez zijn wedstrijd met een hattrick. Hij kopte na een schot van invaller Perisic de rebound binnen. Achraf Hakimi (87.) legde de eindstand vast.

In het klassement wipt Inter met 36 punten uit vijftien matchen over stadsgenoot AC Milan (34 ptn) naar de eerste plaats. De ploeg van Ibrahimovic en Saelemaekers speelt later op de dag op het veld van Benevento.

