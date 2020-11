60 voorpagina's over Maradona: 'El Diego' in de handen van God

Diego Maradona overleed donderdag op 60-jarige leeftijd. En dat is uiteraard voorpaginanieuws over de hele wereld. We selecteerden 60 covers, met één veel terugkerende term: God.

Argentinië Bolivia Colombia Denemarken Duitsland Engeland Frankrijk Hongarije Ierland Iran Italië Mexico Nederland Noorwegen Polen Portugal Saoedi-Arabië Spanje Uruguay Zweden