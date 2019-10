AA Gent telt 4 op 6 na twee speeldagen in groep I van de Europa League. De Buffalo's speelden donderdagavond in het Oekraïense Lviv 1-1 gelijk tegen Oleksandrija. Laurent Depoitre (6.) opende de score. Artem Sitalo (61.) lukte de gelijkmaker voor de thuisploeg.

Na de 3-2 overwinning tegen Saint-Étienne was AA Gent vastberaden om ook de drie punten te pakken tegen Oleksandrija, op papier het zwakke broertje in de poule. De Oekraïners lieten echter de eerste grote kans optekenen. Met een kopbal dwong Luchkevych Kaminski tot een puike redding in de openingsminuut. Aan de overzijde knikte Lustig het leer net naast.

Op een counter kon Odjidja vervolgens oprukken. Hij bediende Depoitre, die naar binnen sneed en in de korte hoek besloot: 0-1. Iets voorbij het halfuur was de tweede Gentse treffer bijna een feit, Ngadeu kopte tegen de paal. Oleksandrija kon nog eens dreigen met een welgemikte kopbal van Banada, Kaminski duwde de bal over de lat. AA Gent mocht met een krappe voorsprong gaan rusten.

Na de pauze kregen de bezoekers weinig schwung in hun spel, en dat betaalden ze cash. Kaminski duwde een schot van Kovalets weg, Sitalo trof raak in de rebound. AA Gent nam de wedstrijd weer in handen, de Oekraïense doelman Pankiv bracht redding op een afgeweken kopbal van zijn landgenoot Yaremchuk. Een puntendeling konden de Buffalo's echter niet meer vermijden.

Nu wacht AA Gent een dubbele confrontatie met Wolfsburg (24/10 thuis en 7/11 uit). Wolfsburg, zonder de geblesseerde Koen Casteels, speelde donderdag 1-1 gelijk bij Saint-Étienne. De Duitsers staan zo naast AA Gent aan de leiding met vier punten.