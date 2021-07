AA Gent heeft donderdagavond, in de eigen Ghelamco Arena, het Noorse Valerenga met 4-0 verslagen in de heenmatch van de tweede kwalificatieronde van de Conference League.

AA Gent was duidelijk de betere ploeg en scoorde voor de rust al tweemaal. Bruno (11.) opende de score. Tissoudali (39.) zorgde voor de 2-0. Na de herneming diepte Odjidja (56.) de score uit tot 3-0. Malede (88.) deed er met de vierde treffer van de avond nog een schepje bovenop. De Buffalo's lijken met deze uitgangspositie nu al zeker van de volgende ronde.

Hein Vanhaezebrouck posteerde met Operi, De Sart, Hjulsager en Bruno meteen vier nieuwkomers in het basiselftal. Beide ploegen begonnen echter vrij afwachtend aan de partij. Tot in de 11e minuut kapitein Odjidja zijn man in de wind zette, op rechts Hjulsager bediende. Die bracht met een zwieper de bal tot bij Bruno. De spits tikte mooi naast Klaesson binnen (1-0).

Een kwartier later kreeg diezelfde Bruno de kans op de 2-0, op aangeven van Hjulsager, maar hij knalde ditmaal op de Noorse goalie. Gent bleef hoog druk zetten en was de meest aanvallende ploeg. In de 39e minuut was de tweede treffer een feit. Na een actie van Castro-Montes kon Hjulsager vanop rechts voorzetten. Tissoudali prikte de bal zonder dralen tegen de netten. Scheidsrechter Mario Zebec keurde dit doelpunt eerst nog af, wegens vermeend buitenspel, maar kwam na overleg met zijn lijnrechter terug op die beslissing en wees toch naar de middenstip. Met die 2-0 trokken beide teams wat later de rust in.

Na de herneming meteen hetzelfde spelbeeld met Gent dat de wet dicteerde en de kansen opstapelde. Zowel Operi als tweemaal Bruno geraakten evenwel niet voorbij doelman Klaesson. Dat deed Odjidja in de 56e minuut wel, na balverlies van Näsberg, met een immense pegel die staalhard in het dak van doel eindigde (3-0).

Toen Jensen de bal, in de 72e minuut, in de zestien op de arm kreeg na een inzenden van Tissoudali ging de bal op de stip. Bruno knalde de strafschop echter onbesuisd over. De wissels die daarop volgden, namen het tempo helemaal uit de match. Tot de voor Tissoudali ingevallen Malede op wandel mocht en de bal netjes naast de doelman krulde (4-0).

Volgende week donderdag staat de terugmatch op het programma. Wellicht wordt dat in Noorwegen enkel maar een formaliteit voor AA Gent.

