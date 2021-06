Aad de Mos schat de kansen in van Nederland op het komende EK. 'Frank de Boer heeft goud in handen.'

Met welke opstelling zou u spelen?

Aad De Mos: 'Ik zou het toernooi beginnen in een traditionele 4-3-3-opstelling, met Cillessen, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Wijndal, De Jong, Wijnaldum, Gravenberch, Berghuis, Weghorst en Depay.'

Geen Marten de Roon, die tot voor kort alles speelde?

De Mos: 'Je kunt niet meer om Gravenberch heen. Hij wordt dé verrassing bij Oranje. Die jongen is een lust voor het oog wanneer je een liefhebber bent van voetbal. Dat is een antilope, met een coördinatie en een gevóél... dat is ongelooflijk. Ik denk dat hij een openbaring gaat worden. Met De Jong en Wijnaldum aan zijn zijde...'

'Laten we wel wezen: dat gaat een dynamisch supermiddenveld zijn. Beter dan dat van België. Zeker nu het maar de vraag is of Axel Witsel het haalt.'

Hoe kan De Boer dat middenveld met De Jong, Wijnaldum en Gravenberch het best laten renderen?

De Mos: 'Dat kun je die jongens best zelf laten regelen. Vroeger had Frankrijk met Platini-Giresse-Fernández ook een middenveld dat vrijuit speelde, op elkaar was afgestemd en heel moeilijk uit te rekenen was voor de tegenstander. Daarvoor is tactisch inzicht nodig en dat is bij alle drie groot.'

'Wijnaldum is de meest gelouterde, De Jong heeft er nu twee jaar Barcelona op zitten en Gravenberch pikt dat van nature op; die heeft al ongelooflijk veel geleerd van dat eerste jaar bij Ajax en die ontwikkeling is zo natuurlijk bij hem ... dat zie je alleen bij de absolute topspelers. In potentie is hij wereldtop.'

Er is veel te doen geweest over de positie van De Jong bij Barcelona, waar hij pas onder Koeman weer naar zijn beste vorm toegroeide. Hoe is hij op zijn best?

De Mos: 'Wanneer hij zijn balletjes kan ophalen, de eerste opbouw kan verzorgen en er niet te veel mensen voor zijn voeten lopen. Hij moet vrij zijn en kunnen doen wat hij wil. Bij Barcelona speelde hij niet goed in de grote wedstrijden en ook op het EK bestaat de kans dat de tegenpartij een mannetje op hem gaat zetten.'

'Daarom is het zo fijn dat je naast hem Gravenberch en Wijnaldum zou hebben, dan hoeft De Jong maar zijn man mee te trekken waardoor die twee anderen de bal op kunnen halen. Zij zijn alle drie zó allround. Ze kunnen opbouwen, een pass geven, bijsluiten én ze hebben scorend vermogen.'

'Frank de Boer heeft goud in handen; dit is een droom van een middenveld en dat is het allerbelangrijkste van voetbal. Dat wordt nog weleens te weinig benadrukt, maar als het middenveld goed bezet is en in verhouding tot elkaar staat ... laat ze dan maar komen hoor, die tegenstander.'

Lees het volledige interview met Aad de Mos in de EK-special van deze week of in onze Plus-zone.

