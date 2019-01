Aan geld geen gebrek, maar wat is het belang van de Asian Cup in het wereldvoetbal?

In de Verenigde Arabische Emiraten strijden de komende weken 24 landen om de Asian Cup, het Aziatische equivalent van het EK. Het toernooi bereikt dan wel meer dan de helft van de wereldbevolking, het Aziatische voetbal stagneert al even en zit stevig in de tang van Europa - ironisch genoeg met dank aan poen uit het oosten zelf. Hoe belangrijk is de Asian Cup nu echt in het wereldvoetbal?