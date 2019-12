Sinisa Mihajlovic, de coach van Bologna, krijgt in de stad het ereburgerschap. De Bosniër lijdt aan leukemie en wordt behandeld terwijl hij de ploeg coacht.

De tegen leukemie strijdende Sinisa Mihajlovic mag zich vanaf begin volgend jaar ereburger van de Italiaanse stad Bologna noemen, zo maakte burgemeester Virginio Merola maandagavond bekend.

Vorige zomer werd er bij de Servische coach van eersteklasser Bologna een acute vorm van leukemie vastgesteld. Nadien werd er meteen een behandeling opgestart in het plaatselijke ziekenhuis. Vorige maand onderging hij een beenmergtransplantatie. 'Ik ben heel erg blij met deze onderscheiding', vertelde Mihajlovic aan Gazzetta dello Sport. 'Omdat het iets over de persoon in kwestie zegt. Ik heb altijd gezegd dat de trainer Mihajlovic niet geliefd moet zijn, maar de meningen over de persoon achter de trainer zijn wel belangrijk voor mij.'

De vijftigjarige Mihajlovic werd bij Bologna in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Filippo Inzaghi. De trainer behoedde de rossoblu voor de degradatie en werd daarvoor beloond met een langdurig contract. Ook tijdens zijn therapie blijft Mihajlovic coachen en zit hij - indien mogelijk - ook tijdens wedstrijden op de trainersbank. Dat lukte dit seizoen tot nu toe vijf keer.

Eerder in zijn carrière was Mihajlovic coach bij onder meer Sporting, AC Milan, Fiorentina en het nationale elftal van Servië. Als speler verdedigde de 69-voudige international de kleuren van Rode Ster Belgrado, AS Roma, Sampdoria, Lazio Roma en Inter Milaan