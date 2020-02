Met negen op negen en een gemiddelde van vijf doelpunten per wedstrijd na de winterstop lijkt alles Dortmund voor de wind te gaan. Toch zorgde sterspeler Marco Reus in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Werder Bremen voor een relletje.

Het staat al 4-0 in de wedstrijd tegen Union Berlin wanneer Dortmund-coach Lucien Favre Marco Reus na 71 minuten naar de kant haalt voor Thorgan Hazard. De Duitser is het niet eens met zijn coach en gooit boos zijn kapiteinsband tegen de grasmat van het Signal Iduna Park.

Favre kent Reus nog van hun gemeenschappelijke tijd bij Borussia Mönchengladbach en weet als geen ander hoe blessuregevoelig zijn aanvaller is. Het is geen toeval dat Reus het WK van 2014 en het EK van 2016 door zijn blessuregevoeligheid aan zich voorbij moest laten gaan.

Naast de achtste finale van de DFB-Pokal van vanavond tegen Werder Bremen speelt Dortmund nog op twee andere fronten mee. In de Bundesliga volgt het op slechts drie punten van leider Bayern München en in de Champions League strijdt het met Paris Saint-Germain om een plaats in de kwartfinales. Lucien Favre, die verrast was door de reactie van Reus, lijkt dus vooral geen risico te willen nemen met zijn sterkhouder.

Het was sportief directeur Michael Zorc die de honneurs namens Dortmund waarnam op de persconferentie na de wedstrijd tegen Union (5-0). 'We moeten hier geen staatszaak van maken. Marco was gewoon niet blij met zijn wissel. Dat is niet erg, maar het is ook niet de bedoeling dat hij zich elke week zo druk maakt bij een wissel', klonk het.

Naar verluidt moest Reus zich bij het bestuur verantwoorden voor zijn woede-uitbarsting, maar kwam hij er zonder boete vanaf.

