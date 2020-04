De 23-jarige centrale verdediger kende in de terugronde nog maar weinig speelvreugde bij PSG.

Op 21 december, bij de ruime 4-1-thuiszege tegen Amiens SC, viel de oud-speler van SV Zulte Waregem geblesseerd uit. Het verdict voor Abdou Diallo, voor 32 miljoen euro weggehaald door Thomas Tuchel bij zijn ex-club Borussia Dortmund, was hard: een letsel aan het linkerdijbeen. Uiteindelijk bleef hij tot 25 februari langs de zijlijn, want op 1 februari, bij de 5-0 tegen Montpellier, leidde een sprintsessie met de invallers tot een blessure aan het rechterdijbeen. Een domper, want Diallo wilde via PSG zijn kandidatuur voor het EK ten aanzien van bondscoach Didier Deschamps graag kracht bijzetten. Bij de wereldkampioenen moet de voormalige aanvoerder van de beloften het ijzersterk duo Raphaël Varane- Samuel Umtiti sowieso voor zich dulden. In totaal kwam hij dit seizoen aan 1203 speelminuten in 16 duels, voor de centrale verdediger is het nu hopen en wachten op een herstart. Op 11 maart was voor de eerste keer sinds lang een lachende Diallo te zien, bij de viering vanuit de nok van het stadion met de fans (op straat) na de Champions Leaguezege tegen Dortmund. Toch krijgt Diallo intern veel steun. Sportief directeur Leonardo, die niet te veel blingbling meer wil in de Franse hoofdstad, ziet in hem ook een symbool van werkkracht en nederigheid, net als Marquinhos. Bovendien is Abdou Diallo door zijn talenknobbel in de kleedkamer graag gezien. Hij spreekt gemakkelijk Portugees met de Brazilianen, maar even goed wat Duits met zijn coach. Zit de opvolger van Thiago Silva, einde contract, dan toch nog in de eigen rangen?