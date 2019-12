Vanmiddag/maandagmiddag werd geloot voor de tweede ronde in de Europa en Champions League. De twee Belgische teams in de EL werden aan toppers gelinkt: Man. United voor Club Brugge, AS Roma voor KAA Gent. In de Champions League is Real Madrid - Man. City de grote blikvanger.

België heeft nog twee vertegenwoordigers in de Europa League: Club Brugge en KAA Gent. Dat hadden er ook drie kunnen zijn als Standard de 2-0-voorsprong tegen Arsenal had behouden. Geluk hadden de twee overblijvers niet, want ze werden aan toppers geloot. Blauw-zwart mag het opnemen tegen Manchester United, de Buffalo's tegen AS Roma.

Club Brugge mocht naar de Europa League na een derde plek in zijn Champions Leaguegroep. Met drie punten was het de zwakste derde, eindigde het bij de vier slechtste derdes en moest het dus naar de niet-reekshoofden. KAA Gent, daarentegen, won haar Europa Leaguegroep en zat zo bij de reekshoofden tijdens de loting.

Manchester United staat na een dramatische start pas zesde in de Premier League met, hou u vast, al 24 punten achterstand op leider Liverpool. Dat is bijna evenveel als het aantal punten dat de Reds uit Manchester dit seizoen hebben verzameld (25) . De laatste weken gaat het echter beter met als hoogtepunt de 2-1 winst in de stadsderby tegen City. Het is ook het enige team dat al punten wist af te snoepen van Liverpool na een 1-1-gelijkspel. Opmerkelijk: United verloor tegen de top zes nog geen enkele keer dit seizoen.

Champions League halen is echter het grote doel. Voorlopig moeten ze daarvoor nog vier punten inhalen op Chelsea. Sinds het ontslag vorig seizoen van José Mourinho heeft de Noorse ex-spits van United, Ole Gunnar Solsjkaer, de touwtjes in handen.

Manchester United won zijn Europa Leaguegroep met AZ, Astana en Partizan Belgrado. Het verloor wel een keer tegen de Kazakken uit Astana.

Bij AS Roma loopt het beter. De Romeinen staan vierde in de Italiaanse Serie A op 7 punten van leiders Inter en Juventus en zijn al zes wedstrijden op rij ongeslagen. In de Europa League werd het tweede in zijn groep na een lastige campagne tegen Basaksehir, Borussia Mönchengladbach en het Oostenrijkse Wolfsberger. De Portugees Paulo Fonseca er sinds juni coach. Hij verving Claudio Ranieri.

De volledige loting: Wolverhampton (ENG) - Espanyol (ESP) Sporting (POR) - Basaksehir (TUR) Getafe (ESP) - Ajax (NED) Bayer Leverkusen (GER) - Porto (POR) Kopenhagen (DEN) - Celtic (SCO) APOEL (CYP) - Bazel (SUI) Cluj (ROU) - Sevilla (ESP) Olympiacos (GRE) - Arsenal (ENG) AZ (NED) - LASK Linz (AUT) Club Brugge - Manchester United (ENG) Loedogorets (BUL) - Inter (ITA) Frankfurt (GER) - Salzburg (AUT) Sjachtor Donjetsk (UKR) - Benfica (POR) Wolfsburg (GER) - Malmö (SWE) AS Roma (ITA) - KAA Gent Rangers (SCO) - Braga (POR) De matchen gaan door op 20 (heen) en 27 februari (terug).

Real Madrid - Man. City absolute blikvanger in CL

In de Champions League bleven enkel ploegen uit de zogenoemde G5, de beste vijf competities, over. Dé blikvanger in de twee ronden is zonder twijfel Real Madrid - Manchester City, ofwel Eden Hazard tegen Kevin De Bruyne.Ook Dortmund - PSG (met Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier) en Atlético Madrid - Liverpool zijn aantrekkelijke affiches. Voor de regerende kampioen Liverpool wordt het een terugkeer naar het Wanda Metropolitano, waar de Reds vorig seizoen nog de Champions League wonnen van Tottenham.

Voor Chelsea en Michy Batshuayi zal het niet eenvoudig worden om de kwartfinales te halen. De Blues uit Londen moeten dan namelijk eerst Bayern München kloppen. Een andere aanvaller van de Rode Duivels, Dries Mertens, neemt het op tegen Barcelona. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld strijden met het Duitse Leipzig om de kwartfinale. Jason Denayer (Lyon) zal Cristiano Ronaldo (Juventus) moeten afstoppen en debutant Atalanta (met Timothy Castagne) krijgt Valencia tegenover zich.

Bij tien van de zestien overgebleven teams, zitten nog Belgen. In totaal blijven er nog 13 over.