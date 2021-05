Beide clubs deden dat met een overwinning. Milan versloeg het al gekwalificeerde Atalanta met 0-2 en Juventus zegevierde met 1-4 bij Bologna.

Napoli was de grote verliezer. De ploeg van Dries Mertens kwam op eigen veld tegen Hellas Verona niet verder dan 1-1. Daardoor zakte het met 77 punten naar de vijfde plaats in de eindstand. AC Milaan (79 punten) eindigde achter stadsgenoot Inter (91) als tweede, gevolgd door Atalanta (78) en Juventus (78).

Zonder Cristiano Ronaldo, die wegens vermoeidheid een reserverol had in Bologna, behaalde Juventus een vlotte zege. Alvaro Morata (twee), Federico Chiesa en Adrien Rabiot maakten de doelpunten voor de bekerwinnaar.

Voor Milan kwam Franck Kessié twee keer uit een strafschop tot scoren. Daardoor plaatste de Milanese club zich voor de eerste keer in acht jaar voor de Champions League. Alexis Saelemaekers startte in de basis bij Milan en werd in de 79e minuut naar de kant gehaald.

Napoli kwam tegen Verona na een uur op voorsprong dankzij een treffer van Amir Rrahmani. Davide Faraoni zorgde nog geen 10 minuten later voor een grote domper in Napels. Kort daarna (72e) gooide Gennaro Gattuso Dries Mertens in de strijd, maar ook hij kon het puntenverlies niet voorkomen.

AS Roma plaatste zich als nummer zeven, achter stadgenoot Lazio, nog net voor Europees voetbal. Het uitduel met Spezia eindigde in 2-2. De Romeinse ploeg werkte na de rust een achterstand van 2-0 weg.

Daam Foulon werd in de 57e minuut gewisseld bij Benevento, dat de Serie A verliet met een 1-1 gelijkspel bij Torino.

