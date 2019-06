AC Milan en Inter zijn tot een akkoord gekomen om het bestaande San Sirostadion af te breken en uiterlijk tegen 2022 te vervangen door een nieuwe voetbaltempel op dezelfde site.

Dat maakten AC Milan-voorzitter Paolo Scaroni en Inter-CEO Alessandro Antonello bekend aan het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA.

Volgens Italiaanse media zou het nieuwe stadion 700 miljoen euro kosten. Het stadion zou plaats bieden aan 60.000 toeschouwers, 20.000 minder dan in het huidige, iconische stadion.

In het nieuwe stadion zouden ook de openings- en slotceremonie voor de Olympische Winterspelen van 2026 gehouden kunnen worden. Met Milaan/Cortina en Stockholm/Are zijn er daarvoor nog twee kandidaten in de running. Maandag volgt er daarvoor bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in het Zwitserse Lausanne nog een laatste stemming. Het resultaat daarvan wordt in de vooravond bekendgemaakt.

Milan had eerder al duidelijk gemaakt dat het geen toekomst zag in een verlengd verblijf in het Giuseppe Meazzastadion. Begin 2015 maakte het zelfs de eerste plannen voor de bouw van een nieuw stadion bekend, zonder Inter. De Nerazzuri zagen wel iets in een verbouwing van San Siro, dat echter verouderd is. Uiteindelijk vonden beide clubs elkaar dan toch in een nieuw project.

Met de verhuis zou een einde aan een tijdperk komen, want Milan werkt al sinds 1926 zijn thuiswedstrijden in San Siro af. Sinds 1947 wordt het stadion gedeeld met stadsgenoot Inter, de club van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan.