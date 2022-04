AC Milan zou in verregaande gesprekken zijn met investeringsfonds Investcorp om de club voor ongeveer 1 miljard euro over te nemen. Wat betekent dat voor het bedrijf zelf, de club en de spelers? Een schets van de situatie.

10 juli 2018. Voor de tweede keer in evenveel jaar gaat AC Milan over naar een nieuwe eigenaar. De Chinees Li Yonghong, die een jaar eerder nog de Milanese club had overgenomen van Silvio Berlusconi, moest voor die deal een serieuze lening van naar schatting 300 miljoen euro aangaan bij het Amerikaanse investeringsfonds Elliott van Paul Singer. Maar de Chinees bleek helemaal niet het geld te hebben om de Amerikanen terug te kunnen betalen. Een jaar later zag Singer de ernst van de situatie in en nam hij de club gewoon over. Weg Chinezen, daar zijn de Amerikanen.En nu, nog eens vier jaar later, lijkt Milan alweer een nieuwe grote baas te krijgen. Vorig weekend kwam het Franse L'Équipe met het nieuws dat Investcorp, een investeringsgroep uit Bahrein, geïnteresseerd zou zijn in de rossoneri en maar liefst 1 miljard euro op tafel wil leggen voor de club. De interesse langs beide kanten zou erg concreet zijn. Wie zijn de mannen uit Bahrein en waarom willen ze Milan overnemen?Bahrein wil ook een speeltjeInvestcorp bestaat sinds 1982 en is als investeringsfonds momenteel actief in 12 landen. Het is een bedrijf met een enorm kapitaal. Uit de boekhouding van vorig jaar bleek nog dat het een vermogen heeft van 37,6 miljard euro. In de jaren 1990 verdiende het zijn strepen door het noodlijdende Gucci op te kopen en in geen tijd terug naar de top te brengen. Even later deed het dat nog eens over met Tiffany. De grote man achter het bedrijf is een apart figuur: Mohammed Mahfoodh Al Ardhi. Hij is afkomstig uit Oman en begon zijn carrière in het leger, waar hij opklom tot hoofd van de luchtmacht. Daarna koos hij voor de bankierswereld en werd hij zelfs auteur van drie boeken.Dat Milan in het oog van Investcorp sprong, is op zich geen verrassing. De club uit Noord-Italië is door de investeringen van Singer zo goed als schuldenvrij - jaarlijks draait het 'nog maar' 20 miljoen euro verlies - en is nog steeds een wereldwijd merk. Naar schatting zou het tegenwoordig nog steeds 520 miljoen fans hebben over de hele wereld en staat het ook sterk in de Aziatische markt, wat een bedrijf als Investcorp natuurlijk als muziek in de oren klinkt. Het bedrijf uit Bahrein wil namelijk uitbreiden naar het Verre Oosten en Milan moet daarvoor als brug dienen. Nog een andere reden voor de aankoop is dat ongeveer 20% van de aandelen indirect in handen is van het Bahreinse staatsfonds Mubadala Investment Company. Dat fonds heeft een nog veel groter kapitaal dan Investcorp - maar liefst 243 miljard dollar zou het ter beschikking hebben - waarmee het maar al te graag ook wil meespelen in de voetbalwereld. Het land en zijn koninklijke familie zien het ene na het andere buurland grote clubs kopen - met Saudi-Arabië en Newcastle United als laatste aanwinst - en wil nu ook meedoen. Momenteel zijn de grootste namen in de Bahreinse portefeuille die van Wigan Athletic en het Spaanse Cordoba. Milan is in vergelijking met die clubs een aantal werelden van verschil.Wel Origi, geen Lang?Met nieuwe rijke eigenaars komen natuurlijk ook grote verwachtingen. En Investcorp lijkt volgens de Italiaanse media niet bepaald rustig te willen beginnen. Namen zoals diegene die circuleerden bij Newcastle United gaan we niet meteen moeten verwachten, maar het fonds wil wel doorduwen voor enkele grote talenten. Het is een tactiek die al bekend is bij AC Milan. Sinds de overname in 2018 ging de club onder leiding van Singer ook al op zoek naar de grotere talenten op de markt. Alleen mochten die niet al te veel kosten.In die filosofie paste ook de interesse in Noa Lang. Nog niet al te bekend in Europa, maar wel met een groot potentieel en niet duurder dan 30 miljoen euro, tegenwoordig zowat de maximumgrens bij nieuwe aankopen van Milan. Maar zal de transfer van de speler van Club nog wel doorgaan? Lang zit namelijk op een zijspoor bij blauw-zwart en door de nieuwe miljoenen kan Milan misschien wel hoger mikken dan de Nederlandse winger. De nieuwe doelen zijn dan ook spelers als Christopher Nkunku, Nicolo Zaniolo en Aurélien Tchouameni. Stuk voor stuk jonge kerels die al heel wat adelbrieven kunnen voorleggen in de grote Europese competities en die momenteel wél in topvorm zitten. Een andere naam die gelinkt werd aan Milan, was die van Divock Origi. Hij kan gratis weg bij Liverpool en de deal met Milan zou ook al zo goed als rond zijn. Voor hem maakt de komst van de nieuwe eigenaars niet zoveel verschil. Origi is namelijk gratis over te nemen, heeft naam gemaakt bij Liverpool in de Premier League en Champions League en zijn salaris zou niet zwaar doorwegen op de financiën van de club. Bovendien kan de komst van Origi ook die van Lang tegenhouden. De Rode Duivel is namelijk polyvalent in de aanval en kan zowel in het centrum als op de flanken uit de voeten. En als Milan ook nog Sébastien Haller wil gaan halen bij Ajax - wat de laatste dagen een steeds groter gerucht wordt - lijkt de toekomst van Origi voornamelijk op de vleugels te liggen. Geen goed nieuws voor Lang dus en evenmin voor Alexis Saelemaekers, de Belg die steeds meer uit de picture verdwijnt bij de club. Milan staat vijf jaar na het vertrek van de iconische eigenaar Berlusconi al voor de derde keer op een kruispunt. Kan het onder Bahreins bewind de plannen van Singer uitwerken en na enkele donkere jaren opnieuw de stap naar de absolute top zetten? Of volgt een nieuwe ontgoocheling?