Alexis Saelemaekers is zich een weg aan het banen naar de basiself van AC Milan. De jonge Belg stond tegen Juventus al voor de tweede keer op rij aan de aftrap.

AC Milan speelt de laatste jaren niet meer de pannen van het dak, maar het blijft een naam als een klok. En als de Rossoneri tegen Juventus uitkomen, dan zit iedere voetbalfan voor zijn scherm om de Derby dei Campioni te kunnen volgen.

Wij, Belgen, hadden nog een extra reden om te kijken, want Alexis Saelemaekers stond zowaar in de basis, voor de tweede opeenvolgende keer dit seizoen.

Vechter

Onze landgenoot had het lastig tegen Juve, vooral op aanvallend vlak. Verdedigend, daarentegen, bleek al snel dat AC Milan hem op het lijf geschreven is. Saelemaekers zorgt namelijk als geen ander voor oorlog op het veld: hij heeft overal een voet tussen en laat zijn tegenstander geen vijf seconden met rust.

En dat is meteen dé hoofdreden waarom coach Stefano Pioli Saelemaekers erbij wou hebben, want AC Milan is een vechtmachine met elf spelers die voor elke bal knokken. De aanval van de Belg op de schenen van de grote Cristiano Ronaldo in de 40e minuut getuigt van de onverzettelijkheid die de Belg tentoon spreidde.

De taak van Saelemaekers tegen Juventus was duidelijk. In de verdediging moest hij ervoor zorgen dat Alex Sandro, de linksachter die heel graag ten aanval trekt, achteraan bleef en moest hij het middenveld ondersteunen, een taak waar hij zich voortreffelijk van kweet. In de aanval moest hij dan weer (letterlijk) tegen de zijlijn plakken en zorgen voor snelheid op de flanken om dan uiteindelijk een goeie voorzet - een van zijn troeven - te geven aan de kopbalsterke Zlatan Ibrahimovic.

Heatmap Saelemaekers: hij stond duidelijk de hele wedstrijd tegen de zijlijn geplakt en durfde zijn man nauwelijks voorbij te gaan. © Whoscored

Maar jammer genoeg kwamen die voorzetten er niet uit en met de bal aan de voet toonde hij niet de moed die hij verdedigend wel liet zien. Vaak leek hij Alex Sandro niet te durven passeren. Proberen deed hij wel, maar Saelemaekers had het een hele wedstrijd knap lastig met de grote druk van Juventus - waar Adrien Rabiot en Alex Sandro bijna dubbele dekking speelden op de Belg - en een Milan dat zowel aanvallend als verdedigend onmondig was tegen de kampioen.

Na 60 minuten zat de wedstrijd er dan ook op voor de verdienstelijke Belg, net voordat Milan uit het niets op vijf minuten een 0-2-achterstand omzette in een 3-2-voorsprong en uiteindelijk met een 4-2-overwinning ging lopen.

Ideale volgende stap

Dat Saelemaekers nog te licht is voor deze topwedstrijden, is geen erg. Juventus is voor iedere club in Italië momenteel te hoog gegrepen en Saelemaekers is ook nog altijd maar 21 jaar én zit nog in zijn eerste maanden in de Laars. Zijn twee basisplaatsen op rij geven echter veel moed voor de rest van zijn verblijf in het noorden van Italië, waar hij een contract voor vier jaar tekende.

AC Milan leek in januari nog een vreemde transfer, maar achteraf gezien is het misschien de ideale volgende stap voor Saelemaekers. De rossoneri mogen dan wel hyperambitieus zijn, vooralsnog is de mythische club een subtopper in de Serie A. Daardoor is er altijd druk op de wedstrijden - anders zou het AC Milan niet zijn - maar de verstikkende druk om iedere wedstrijd tegen iedere club te winnen is er voorlopig (nog) niet.

En als de druk opgevoerd wordt van buitenaf, zal Saelemaekers er niet al te veel van merken. De Belg kwam als een nobody voor slechts 3,5 miljoen euro over van Anderlecht en heeft eigenlijk nog alles te bewijzen.

Iedere wedstrijd is dan ook een opportuniteit voor Saelemaekers om bij te leren en zich te laten zien. Bovendien kan hij bij Milan spelen met een van de beste spitsen ter wereld en tegen topploegen als Juventus, Napoli en Inter. De ideale leerschool dus voor de jonge Belg.

