Vanavond herneemt ook het Italiaanse voetbal met Juventus-AC Milan, de terugwedstrijd van een halve finale in de Coppa Italia. Bij Milan loopt de voorbereiding stroef.

Vanavond om 21 uur wordt met Juventus-AC Milan, terugwedstrijd voor de halve finale van de Italiaanse beker, ook het Italiaanse topvoetbal heropgestart. De heenmatch eindigde op 1-1.

Zaterdagavond gaat om hetzelfde uur de tweede halve finale, Napoli-Inter, door. Volgende week woensdag 17 juni wordt al de bekerfinale afgewerkt. Uitzonderlijk worden in die drie matchen geen verlengingen voorzien bij een gelijke stand, in dat geval volgen er meteen strafschoppen.

Van de vier halvefinalisten won de voorbije tien jaar enkel Milan geen beker. Slokop was Juventus dat vier van de voorbije tien edities won, en met 13 bekers de meeste finales won, voor AS Roma (9).

Juventus is nog op drie fronten actief. Voor Inter wordt het stilaan tijd voor een prijs. De voorbije vier jaar investeerde de Chinese holding Suning 474 miljoen euro, maar dat leverde nog niets op.

Zlatan weg?

Bij AC Milan vroeg de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic een onderhoud met de club om te weten wat de plannen zijn. Naar verluidt komt de Duitse trainer/technisch directeur Ralf Ragnick, die de voorbije jaren erg succesvol een project opzette bij RB Leipzig.

In dat geval moet de huidige trainer Stefano Pioli opkrassen, is er geen plaats meer voor technisch directeur en clubicoon Paolo Maldini en mag ook Zlatan beschikken.

Laat het nu net Zlatan zijn die met zijn terugkeer in januari een nieuwe impuls gaf aan een tot dan zwalpend Milan. Kortom: niet de ideale omstandigheden voor Milan om zich voor te bereiden op dé belangrijkste match van het jaar.

Een kwalificatie voor de finale biedt uitzicht op Europees voetbal, dat via de competitie nog niet zo zeker is.

50 miljoen voor Milik

De derde halvefinalist, Napoli, kreeg onlangs het bezoek van eigenaar Aurelio De Laurentiis. Met Dries Mertens en Piotr Zielinski is een princiepsakkoord bereikt voor volgend seizoen, alleen moeten de handtekeningen nog gezet worden.

Met de Poolse spits Arek Milik zitten de besprekingen muurvast. Milik wordt in de wandelgangen al genoemd bij de vierde halvefinalist, Inter, als mogelijke partner voor Romelu Lukaku, als daar Lautaro Martínez zoals verwacht naar Barcelona trekt. Alleen wil De Laurentiis 50 miljoen voor de Pool, en moet Inter in het kader van de Financial Fair Play op zijn uitgaven letten.

Serie A

Drie dagen na de bekerfinale volgt op 20 juni de heropstart van de Serie A, met eerst de vier uitgestelde matchen van de 25e speeldag. Vanaf maandag 22 juni volgt al de volgende competitiespeeldag. De Serie B herneemt op 17 juni, de dag van de bekerfinale.

Op 2 augustus moet de competitie in de hoogste klasse afgelopen zijn. Een aanvangsdatum voor de nieuwe competitie, gepland voor begin september, staat nog niet vast. De grote schrik is dat bij één of meer clubs de komende weken besmettingen met het coronavirus vastgesteld worden. Dan dreigt alles weer stil te vallen.

De medische experts voorzien dat in dat geval het hele team twee weken in quarantaine moet. Als er een paar teams met dat probleem geconfronteerd worden, riskeert de hele competitie te moeten stoppen.

Al weken buigt men zich over het scenario wat er dan gebeurt: mini-play-offs, of een bevriezing van de stand op dat moment.

Bondsvoorzitter Gabriele Gravina drong alvast aan op een versoepeling van die maatregel, om de ook om economische redenen zo belangrijke herstart niet in gevaar te brengen.

