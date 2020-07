Het nieuwe sportieve project van de Duitse succescoach met Milan gaat na de coronacrisis plots niet door. Oorzaak? De goeie resultaten van de huidige trainer.

Verrassend nieuws bij AC Milan. Na de zege tegen Sassuolo kondigde de club aan dat het contract van trainer Stefano Pioli tot medio 2022 verlengd wordt. Een maand geleden leek Pioli nog op weg naar de uitgang, maar de goeie resultaten en het enthousiasme dat hij in de selectie bracht na de hervatting hebben dat plan naar de vuilbak verwezen. Sinds de hervatting behaalde Milan in zes wedstrijden vijf zeges en een gelijkspel.

Kort voor de wedstrijd tegen Sassuolo sijpelde al vanuit Duitsland het nieuws door dat de aangekondigde sportief hervormer Ralf Rangnick afhaakt voor het groots opgezette project voor volgend seizoen. 'Milan en ik hebben beslist dat dit niet het juiste moment is om samen te werken', liet hij weten. 'Gezien de goeie resultaten van trainer Pioli hebben we samen beslist dat ik niet kom.'

Rangnick wilde zich niet beperken tot de rol van technisch directeur bij zijn nieuwe club, meldde het Duitse voetbalvakblad Kicker. Niet alleen de plotse plannen om het contract van Pioli te verlengen, waardoor hij zelf niet alle sportieve touwtjes in handen zou krijgen, irriteerde Rangnick. Ook het plan van Elliott, het Amerikaanse beleggingsfonds dat de club in handen heeft, om het sportief budget terug te brengen van 100 naar 75 miljoen vond hij een belemmering. Elliott gaf later wel aan dat ook de helft van de opbrengst van eventuele verkoop van spelers bij die 75 miljoen mocht opgeteld worden.

De rol van Zlatan

Eind november contacteerde algemeen directeur Ivan Gazidis namens Elliott Ralf Rangnick, momenteel nog aan de slag bij Red Bull waar hij al jaren het sportieve superviseert en waar hij nog een contract heeft tot 2023.

De geruchten over de komst van Rangnick zorgden al voor de jaarwisseling voor veel onrust rond Milan, want de Duitser staat erom bekend dat hij sportieve volmachten wil, zonder inbreng van derden. Dat leidde al gauw tot het vertrek van Zvonimir Boban, ex-speler én samen met Paolo Maldini sportief directeur van Milan. In een interview stelde hij zich vragen over het nut van de komst van een nieuw sportief management.

De maanden daarna zag het er steeds meer naar uit dat ook dat andere clubicoon, Paolo Maldini, na dit seizoen zou opstappen. Ook voor de pas aangetrokken Zlatan Ibrahimovic zag het er niet goed uit. Rangnick werkt het liefst met goed kneedbare jonge talenten en niet met oudere spelers, zoals een erg eigenwijze 38-jarige spits met een groot ego.

Maar na de hervatting nam Zlatan, die korte tijd geblesseerd was, gewoon de draad op waar hij hem in februari had laten liggen. Hij gaat voorop in de strijd, scoort en laat scoren. Ook tegen Sassuolo was hij goed voor twee doelpunten, wat zijn totaal voor Milan sinds januari op zeven brengt, terwijl hij ook al vier assists gaf. Door het afhaken van Rangnick staat ook voor hem de deur weer op een kier naar volgend seizoen toe.

