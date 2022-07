Divock Origi gaat aan de slag bij AC Milan. De 27-jarige aanvaller ondertekent bij de Italiaanse topclub een contract tot juni 2026. Dat heeft Milan dinsdag gemeld.

Origi komt over van Liverpool. Jürgen Klopp, coach van The Reds, bevestigde midden mei al dat de Rode Duivel de club na het seizoen zou verlaten. "Hij is en zal voor altijd een Liverpool-legende zijn en een van de belangrijkste spelers die ik ooit onder mijn hoede had", zei de Duitse T1 toen.

Origi brak door bij Lille in Frankrijk en was de surprise van de chef in de selectie voor het WK 2014 in Brazilië van toenmalig bondscoach Marc Wilmots. De spits verbaasde daar meteen de wereld, maar de absolute internationale doorbraak bleef nadien uit. Origi versierde na dat WK een transfer naar Liverpool, en werd tussendoor nog uitgeleend aan opnieuw Lille (2014-2015) en het Duitse VfL Wolfsburg (2017-2018).

Bij Liverpool kon Origi nooit een vaste basisstek op langere termijn afdwingen, al voetbalde hij zich wel de geschiedenis in van de Engelse grootmacht. De Belg maakte zich in 2019 in de Champions League immers onsterfelijk voor The Reds. In de terugwedstrijd van de halve finales tegen FC Barcelona maakte Liverpool dankzij een 4-0 zege en twee treffers van Origi een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan. 'Het Wonder van Anfield', kopten de Britse kranten daags nadien. Enkele weken later deed Origi er nog een schepje bovenop door vlak na zijn invalbeurt in de finale tegen Tottenham Hotspur de 2-0 eindstand op het bord te zetten in Madrid. Liverpool won zo voor het eerst in 14 jaar de beker met de grote oren.

