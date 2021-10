Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Geert Foutré heeft het deze keer over AC Milan, dat twee gezichten toont dit seizoen.

Quizvraag: welke club won het vaakst de Champions League na Real Madrid, dat dertien keer zegevierde? Dat is AC Milan, al dateert de laatste van zijn zeven zeges al van 2007. Dit jaar keerde Milan voor het eerst sinds 2014-2015 terug bij de grote jongens. Een morele, maar vooral een financiële opsteker. Milan, al jaren onderworpen aan de Financial Fair Play, heeft dat geld van het kampioenenbal dringend nodig. Sportief zorgde de deelname voor een kater, met nul punten uit drie wedstrijden. Een nieuwe nederlaag thuis tegen Porto straks op 3 november betekent het einde van de droom om op het hoogste Europese niveau te overwinteren.

Een ander, mooier verhaal beleeft Milan in de competitie, waar het nog steeds ongeslagen is en tweede staat na Napoli, dat het maximum van de punten behaalde. De Rossoneri wonnen zeven keer en speelden één keer gelijk en durven, na de tweede plaats van vorig seizoen, opnieuw van de titel dromen. Tien jaar is het inmiddels al geleden dat Milan nog eens kampioen werd. Massimiliano Allegri was er toen trainer.

Stefano Pioli, toe aan zijn derde seizoen, heeft een goed elftal maar een te krappe bezetting op de bank om op twee fronten tegelijk een hoofdrol te spelen. Altijd is er wel een sterkhouder geblesseerd. Dinsdag keerde de 40-jarige Zlatan na een lange blessure terug, met een bleke invalbeurt, terwijl ook de 35-jarige Olivier Giroud een aantal weken onbeschikbaar was. Dat is nu ook de nieuwe Franse doelman Mike Maignan. Zijn vervanger is de 35-jarige voormalige Roemeense international Ciprian Tatarusanu, in 2020 voor 500.000 euro gehaald bij Lyon, en in 2014 al in de Serie A actief met Fiorentina. Ook Theo Hernández, een van de sterkhouders, ontbrak in Porto.

Alexis Saelemakers was er wel bij. Hij is dit seizoen uitgegroeid tot één van de vaste waarden van dit Milan. Daar kwam afgelopen weekend ook Daniel Maldini voor het eerst aan de aftrap. Het was de eerste basisplaats voor een Maldini sinds zijn vader Paolo (vandaag sportief directeur) op 24 mei 2009 voor het laatst startte in het rood-zwart.

Quizvraag: welke club won het vaakst de Champions League na Real Madrid, dat dertien keer zegevierde? Dat is AC Milan, al dateert de laatste van zijn zeven zeges al van 2007. Dit jaar keerde Milan voor het eerst sinds 2014-2015 terug bij de grote jongens. Een morele, maar vooral een financiële opsteker. Milan, al jaren onderworpen aan de Financial Fair Play, heeft dat geld van het kampioenenbal dringend nodig. Sportief zorgde de deelname voor een kater, met nul punten uit drie wedstrijden. Een nieuwe nederlaag thuis tegen Porto straks op 3 november betekent het einde van de droom om op het hoogste Europese niveau te overwinteren.Een ander, mooier verhaal beleeft Milan in de competitie, waar het nog steeds ongeslagen is en tweede staat na Napoli, dat het maximum van de punten behaalde. De Rossoneri wonnen zeven keer en speelden één keer gelijk en durven, na de tweede plaats van vorig seizoen, opnieuw van de titel dromen. Tien jaar is het inmiddels al geleden dat Milan nog eens kampioen werd. Massimiliano Allegri was er toen trainer.Stefano Pioli, toe aan zijn derde seizoen, heeft een goed elftal maar een te krappe bezetting op de bank om op twee fronten tegelijk een hoofdrol te spelen. Altijd is er wel een sterkhouder geblesseerd. Dinsdag keerde de 40-jarige Zlatan na een lange blessure terug, met een bleke invalbeurt, terwijl ook de 35-jarige Olivier Giroud een aantal weken onbeschikbaar was. Dat is nu ook de nieuwe Franse doelman Mike Maignan. Zijn vervanger is de 35-jarige voormalige Roemeense international Ciprian Tatarusanu, in 2020 voor 500.000 euro gehaald bij Lyon, en in 2014 al in de Serie A actief met Fiorentina. Ook Theo Hernández, een van de sterkhouders, ontbrak in Porto. Alexis Saelemakers was er wel bij. Hij is dit seizoen uitgegroeid tot één van de vaste waarden van dit Milan. Daar kwam afgelopen weekend ook Daniel Maldini voor het eerst aan de aftrap. Het was de eerste basisplaats voor een Maldini sinds zijn vader Paolo (vandaag sportief directeur) op 24 mei 2009 voor het laatst startte in het rood-zwart.