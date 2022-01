Vlak voor de wedstrijd in de Afrika Cup tussen Kameroen en de Comoren zijn minstens acht mensen om het leven gekomen bij een stormloop. Dat hebben plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Een grote mensenmassa probeerde voor de wedstrijd toegang te krijgen tot het Olembe Stadium in hoofdstad Yaoundé om het gastland te zien spelen. Daardoor is paniek uitgebroken en zijn minstens acht mensen omgekomen. Er vielen ook tientallen gewonden. Volgens de autoriteiten kan het dodental nog oplopen, aangezien er sprake is van een aantal zwaargewonden. De Confederatie van het Afrikaanse Voetbal (CAF), de organisatie van de Africa Cup, onderzoekt momenteel de situatie om meer details over het incident te verkrijgen.

Volgens eerste tellingen hadden er zowat 50.000 mensen proberen de wedstrijd bij te wonen. Het stadion heeft een capaciteit van 60.000 toeschouwers, maar omwille van de COVID-beperkingen mocht het maar voor 80 procent worden gevuld.

Na de stormloop ging de wedstrijd door. Kameroen won.

De afgelopen jaren vonden er soortgelijke tragedies plaats in de Afrikaanse voetbalwereld.

Op 15 juli 2018 vielen er acht doden in een menigte bij een stadion in Dakar. Op 11 april 2001 kwamen 43 mensen om het leven toen duizenden fans zonder toegangsbewijs een stadion in Johannesburg wilden binnendringen. In datzelfde jaar, op 10 mei, lieten 126 mensen het leven bij rellen in Ghana.

Een grote mensenmassa probeerde voor de wedstrijd toegang te krijgen tot het Olembe Stadium in hoofdstad Yaoundé om het gastland te zien spelen. Daardoor is paniek uitgebroken en zijn minstens acht mensen omgekomen. Er vielen ook tientallen gewonden. Volgens de autoriteiten kan het dodental nog oplopen, aangezien er sprake is van een aantal zwaargewonden. De Confederatie van het Afrikaanse Voetbal (CAF), de organisatie van de Africa Cup, onderzoekt momenteel de situatie om meer details over het incident te verkrijgen. Volgens eerste tellingen hadden er zowat 50.000 mensen proberen de wedstrijd bij te wonen. Het stadion heeft een capaciteit van 60.000 toeschouwers, maar omwille van de COVID-beperkingen mocht het maar voor 80 procent worden gevuld. Na de stormloop ging de wedstrijd door. Kameroen won.De afgelopen jaren vonden er soortgelijke tragedies plaats in de Afrikaanse voetbalwereld. Op 15 juli 2018 vielen er acht doden in een menigte bij een stadion in Dakar. Op 11 april 2001 kwamen 43 mensen om het leven toen duizenden fans zonder toegangsbewijs een stadion in Johannesburg wilden binnendringen. In datzelfde jaar, op 10 mei, lieten 126 mensen het leven bij rellen in Ghana.