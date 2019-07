De afgelopen dagen werden de achtste finales van de Africa Cup of Nations afgewerkt. Gastland Egypte verloor met het kleinste verschil, terwijl een sterk Algerije zijn favorietenrol kracht bijzette.

Het was met tranen in de ogen dat Mo Salah (FC Liverpool) afdroop. Met een verrassend verlies tegen Zuid-Afrika bezorgt hij Egypte zo geen achtste eindzege op de Africa Cup. Een duidelijk overwicht - 63% balbezit en vijftien schoten - konden ze negentig minuten niet lang omzetten in een doelpunt. Wat volgde was het spreekwoordelijke deksel op de neus na een goal van Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates) in de 85ste minuut.

Diatta stoot door

Zijn ploegmaat bij The Reds, Sadio Mané, verging het beter met Senegal. Na een snelle uitbraak kon hij z'n land vroeg op voorsprong brengen tegen Oeganda. Een tussenstand die tot het laatste fluitsignaal op het scorebord bleef staan. In de volgende ronde ontmoet Senegal nu Benin.

Pijlsnelle Sadio Mané, Salahs ploegmaat, won wel met Senegal. © belga

Krépin Diatta (Club Brugge) kreeg in de tweede helft speelminuten, terwijl het slot op de verdedigingsdeur werd bewaard door Kalidou Koulibaly (ex-KRC Genk én grof wild op de transfermarkt) en Cheickhou Kouyaté (ex-Anderlecht én tevens ook aanvoerder). Benin schakelde verrassend genoeg het Marokko van Nabil Dirar (ex-Club Brugge, -Westerlo) en Mbark Boussoufa (ex-KAA Gent, -Anderlecht) uit via strafschoppen.

Spektakel in Nigeria vs. Kameroen

De clash van het weekend was het duel tussen schaduwfavorieten Nigeria en Kameroen. Het leverde een spektakelstuk op met uiteindelijk vijf doelpunten (3-2) en winst voor de eerstgenoemde Super Eagles. Moses Simon, William Troost-Ekong (beiden ex-KAA Gent) en Wilfred Ndidi (ex-KRC Genk) ontmoeten in de kwartfinale de Bafana Bafana.

Tot slot kon het moeilijk te ontwrichten Algerije opnieuw rekenen op de vlot scorende Adam Ounas (Napoli) in hun 3-0 winst tegen Guinea, terwijl Ivoorkust een flits van Crystal Palace-ster Wilfried Zaha nodig had om door te stoten. De twee Afrikaanse landen kijken elkaar nu in de ogen voor een plaats in de halve finales. De laatste match is uiteindelijk een duel tussen het verrassende Madagaskar en het Tunesië van Dylan Bronn (KAA Gent), die tegen Ghana een penalty binnenschoot nadat de match op 1-1 eindigde na 120 minuten.