Frank Lampard, de trainer van Everton, heeft een gebroken hand overgehouden aan de nipte 1-0 overwinning donderdagavond tegen Newcastle United. In de feestvreugde na het doelpunt diep in blessuretijd van Alex Iwobi blesseerde de voormalige Engelse international zijn linkerhand. Maar dat was nog niet het gekste wat er gisteravond gebeurde.

'Ik weet niet eens hoe het gebeurd is', zei Lampard. 'Enkele minuten na het doelpunt voelde ik ineens mijn hand trillen. Er is iets gebroken. Maar 3 punten voor een paar gebroken botjes; ik vind dat een goede deal. Daar heb ik geen problemen mee. Ik neem zo twee biertjes en ga dan slapen, geen probleem.' Everton kon de overwinning goed gebruiken in de strijd om het behoud. De Toffees staan op de zeventiende plaats, net boven de degradatiezone, met nu 3 punten meer dan Watford. Everton had de voorgaande vier competitiewedstrijden verloren. Het duel in Goodison Park lag donderdag overigens een tijdje stil nadat een activist zich in het begin van de tweede helft plots had vastgebonden aan een van de doelpalen. Het ging om een jongeman gekleed in een oranje t-shirt met daarop de boodschap 'Just stop oil'. De activist is lid van een groepering die zich kant tegen de uitbreiding van olievelden in de Noordzee.